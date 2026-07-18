"Nueva York es celeste y blanco": un mendocino cuenta cómo la pasión argentina copó las calles

Fernando Funes, segundo desde la derecha, recibió amigos argentinos (mendocinos) en su restaurante de Nueva Jersey. "Lo que mueve Messi es increíble", dijo.

"Los llevé a conocer Atlantic City, la ciudad de los casinos, y vimos muchísimas camisetas argentinas. Desde el sur de Nueva Jersey hasta el noreste de Nueva York todo está teñido de celeste y blanco. Es impresionante", cuenta a Diario UNO.

Miles de chicos americanos con la camiseta de Messi

Lo que más lo emociona no son solamente los argentinos que viajaron para acompañar al equipo de Lionel Messi. Son los chicos estadounidenses caminando con la camiseta número 10.

"Vemos niños y adolescentes de todas las edades con la camiseta de Messi. Muchos ni siquiera son argentinos. Eso es maravilloso", dice.

Para Fernando hay algo difícil de explicar con palabras.

"La frescura, la brisa, la alegría, el ruido, las ganas que transmite la pasión argentina contagian hasta a los estadounidenses, que suelen ser mucho más fríos. Se siente una energía distinta", detalla.

Mientras habla, prepara otra jornada que promete ser inolvidable.

Su restaurante en Nueva Jersey y el televisor encendido siempre.

Este sábado Fernando es parte del tradicional banderazo argentino en Nueva York, una celebración que cada Mundial reúne a miles de hinchas a pocas horas del partido decisivo.

"Va a ser una locura", anticipa.

El entusiasmo también se vive puertas adentro.

El domingo pasado recibió en su restaurante a los cuatro amigos mendocinos con quienes no compartía un abrazo desde hacía tres décadas.

"Uno de ellos nos ayudaba cuando hacíamos espectáculos de payasos por las escuelas de Mendoza. Hacía 30 años que no lo veía", cuenta.

Siguiendo a la Selección desde Mendoza

Ellos habían comenzado la aventura siguiendo a la Selección desde Miami. Después recorrieron Washington, Filadelfia y finalmente llegaron hasta Nueva Jersey, donde Fernando los esperaba para continuar juntos el viaje hacia la gran final.

"El domingo vimos el partido acá y fue impresionante. Pero después salimos y Nueva York era una fiesta. Hay camisetas argentinas por todos lados".

La región donde vive tiene, además, una particularidad.

El estadio donde se disputará la final se encuentra en el área metropolitana que une Nueva Jersey con Nueva York, por lo que desde hace días miles de hinchas comenzaron a instalarse en la zona.

Para Fernando, el ambiente ya no deja lugar para las dudas.

Mendocinos de San Martín en Nueva York, con toda la expectativa. Todos, amigos de Fernando Funes.

"No sé si Argentina saldrá campeón, pero hay algo que se respira en el aire. Es una sensación muy difícil de explicar", dice.

Incluso comenta que, además de la expectativa futbolera, otra preocupación ocupó las conversaciones de las últimas horas.

Las partículas de humo provenientes de incendios forestales en Canadá generaron una neblina visible sobre la región y despertaron incertidumbre por las condiciones en las que podría jugarse el partido.

Nada parece empañar la ilusión de miles de argentinos

Más allá de eso, nada parece empañar la ilusión.

Fernando conoce bien lo que significa transmitir alegría.

Hace años dejó Mendoza para radicarse en Estados Unidos, pero nunca abandonó su costado solidario. Desde Nueva Jersey organiza misiones humanitarias y lleva espectáculos teatrales infantiles a comunidades vulnerables de distintos países. El año pasado, por ejemplo, recorrió una remota selva de Honduras con su obra The Fabulous Clown, llevando funciones para chicos y colaborando con proyectos educativos y sanitarios.

Ahora, sin embargo, la misión es otra.

Disfrutar un Mundial rodeado de compatriotas.

Y volver a sentir, aunque sea a miles de kilómetros de San Martín, que cuando juega la Selección las distancias desaparecen.

"Acá hay algo muy lindo", dice antes de despedirse.

"Por unas horas no importa de dónde viene cada uno. Lo único que se ve es una marea de camisetas argentinas, familias enteras sonriendo y chicos que sueñan con Messi. Y eso emociona muchísimo", concluye.