La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a España por la final del Mundial 2026

Otra de las dudas del cuerpo técnico del equipo nacional está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.

Mientras que en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.

No se sabe si Giuliano Simeone volverá a ser titular en la Selección argentina.

Así Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en lo que pueda inventar Messi en la ofensiva y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.

La probable formación de la Selección argentina para jugar con España por la final del Mundial

El equipo campeón del mundo formaría ante los españoles con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.