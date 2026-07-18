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Mundial 2026

La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a España por la final del Mundial 2026

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tiene en la cabeza el equipo que se medirá este domingo con España, por la final del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gonzalo Montiel marca en la práctica de la Selección argentina a Facundo Medina. No se sabe si el lateral de River será titular ante España.

Gonzalo Montiel marca en la práctica de la Selección argentina a Facundo Medina. No se sabe si el lateral de River será titular ante España.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, mantiene algunas dudas en el equipo que se medirá este domingo a las 16 (hora de nuestro país) con España, en el MetLife Stadium de New Jersey, por la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Emiliano Dibu Martínez, quien no tuvo un gran Mundial y viene de recibir goles en los últimos cinco partidos, estará en el arco de la Selección argentina.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes est&aacute;n en la pr&aacute;ctica albiceleste. &iquest;El volante de Inter Miami ser&aacute; titular ante Espa&ntilde;a?.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes están en la práctica albiceleste. ¿El volante de Inter Miami será titular ante España?.

En la defensa la primera incógnita está en el lateral derecho, ya que aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos de muy bajo nivel; que la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero, de eso no hay dudas y en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, que viene de cumplir una gran labor contra Inglaterra.

Otra de las dudas del cuerpo técnico del equipo nacional está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.

Mientras que en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.

No se sabe si Giuliano Simeone volver&aacute; a ser titular en la Selecci&oacute;n argentina.

No se sabe si Giuliano Simeone volverá a ser titular en la Selección argentina.

Así Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en lo que pueda inventar Messi en la ofensiva y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.

La probable formación de la Selección argentina para jugar con España por la final del Mundial

El equipo campeón del mundo formaría ante los españoles con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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