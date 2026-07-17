Aldosivi eliminó a River y será rival de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

La efectividad del equipo marplatense volvió a relucir a los 29 minutos. Federico Laurelli envió un preciso centro desde la banda izquierda y Nicolás Cordero madrugó a Lautaro Rivero para definir junto al palo izquierdo, decretando el sorpresivo 2 a 0. El Millonario intentó reaccionar con disparos de Fausto Vera y un tiro bloqueado a Rafael Santos Borré.

Aldosivi festejó ante River en Salta.

Con el resultado en contra Eduardo Coudet movió las piezas sobre el final de la primera etapa. El DT metió doble variante, disponiendo de las salidas de Juan Cruz Meza y Fausto Vera a los 39 minutos. Sus lugares fueron ocupados por Mauro Arambarri y Lucas Beltrán.

El Tiburón amplió la ventaja

El inicio del complemento profundizó la crisis de River. El reloj marcaba apenas diez minutos cuando, tras un remate de Matías García que fue tapado por Santiago Beltrán, Federico Laurelli cabeceó desde la medialuna y Tomás Fernández desvió en el camino para firmar su doblete. Inmediatamente, se desató la furia de los hinchas en la tribuna.

La reacción del Millonario llegó a través de aproximaciones aisladas. Primero lo intentó Tomás Galván con un remate bloqueado por Alan Sosa y, a los 19 minutos, se produjo la situación más clara en los pies de Facundo Colidio, quien enfrentó en velocidad al arquero Ignacio Chicco pero definió sin fuerza y desviado.

Tras las chances desperdiciadas, el partido ingresó en una meseta. Aldosivi se replegó en su campo y el elenco de Núñez intentó sin éxito buscar el descuento en el marcador.

Recién a los 35' River exigió la intervención de Chicco. Un remate lejano de Martínez Quarta se desvió en el camino y obligó al arquero del Tiburó a volar para atenazar la pelota con sus dos manos. Tres minutos más tarde, el dueño de los tres palos se quedó con un tiro de Freitas desde afuera del área.

Sobre el final, los dirigidos por Coudet llegaron al descuento. Lautaro Pereyra capturó un rebote en la medialuna y, de primera, sacó un remate rasante. En el camino, la pelota se desvió en Rafael Santos Borré y se terminó ingresando al arco.

La última, ya en tiempo de descuento, fue para un River que llenó de centros el área del Tiburón. Pereyra enganchó desde la izquierda al centro y sacó un disparo que se metía por el segundo palo. Allí, de cabeza y sobre la línea, Cordero terminó despejando.