Alerta ambiental en Nueva York por la mala calidad del aire a dos días de la final del mundo

Durante la jornada del jueves, varias estaciones de medición en Nueva York reportaron valores extremadamente volátiles debido a la dirección del viento, oscilando entre rangos de riesgo para grupos sensibles y picos de alerta máxima. Cuando el AQI supera ciertos límites, los organismos de salud pública dictaminan de manera unánime que las condiciones ambientales dejan de ser aptas para el ejercicio físico intenso, lo que afectaría directamente el rendimiento y la salud de los futbolistas de ambas selecciones.

La contaminación del aire amenaza el partido entre Argentina y España en el MetLife

La falta de un protocolo claro de FIFA

El gran interrogante normativo radica en que la FIFA no cuenta con una regla pública explícita que determine qué nivel exacto de contaminación ambiental es necesario para suspender o postergar un partido de esta magnitud. Aunque existen recomendaciones estrictas para jugar bajo temperaturas extremas o tormentas eléctricas, los vacíos reglamentarios sobre la polución del aire dejan al máximo organismo del fútbol en una encrucijada sin precedentes para una final del mundo.

Ante esta falta de antecedentes, la entidad madre del fútbol depende exclusivamente de los reportes de los comités médicos y ambientales locales. Esto significa que la decisión no se tomará en las oficinas de Zúrich, sino en los centros de monitoreo norteamericanos que evalúan la toxicidad de las partículas en suspensión minuto a minuto.

Incertidumbre por el índice de calidad del aire antes de la gran final de la Copa del Mundo

Debido a este escenario, la responsabilidad final de habilitar el estadio MetLife de Nueva York recaerá directamente sobre las autoridades sanitarias estatales y los servicios meteorológicos locales. Serán estos organismos públicos quienes tengan el poder de veto si consideran que las condiciones del domingo representan un escenario crítico e inhabitable. El riesgo no solo corre por cuenta de la alta exigencia física de los jugadores de Argentina y España, sino también por la salud de los más de 80 mil aficionados que colmarán las tribunas al aire libre.