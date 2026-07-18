Inglaterra le ganó a Francia en un partido repleto de goles y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

El conjunto inglés dejó en el banco a Jude Bellingham (entró a los 34' del complemento) y a Harry Kane, sus dos máximas figuras. Sin embargo, Kylian Mbappé era de la partida en Le Bleus.

En los primeros minutos lucía mejor el equipo inglés. Así el elenco dirigido por Thomas Tuchel puso el primero tras un buen contragolpe. Rice se fue solo, le pegó al arco y marcó un golazo.

Rashford le pegaba al arco y Maignan la sacaba al córner.

Luego le anulaban un gol a Saka para Francia a instancias del VAR.

Venía el córner desde la izquierda y Konsa, de cabeza, ponía el 2-0.

Henderson le ahogaba el grito de gol a Mbappé en dos ocasiones.

Mbappé está en la cima de los goleadores del Mundial.

Además en el otro arco Maignan la sacaba al córner tras un gran tiro de Rashford.

Saka marcaba el tercero para Inglaterra y desnudaba graves problemas defensivos. Posteriormente el número 7 de Inglaterra, tras otra contra, establecía el 4-0.

El segundo tiempo de Inglaterra vs. Francia

A los 2 minutos del complemento apareció Mbappé, descontó para Francia

El ingresado Barcola marcaba otro gol para los últimos subcampeones del mundo.

Dembélé no podía marcar, pero Mbappé señalaba el segundo de su cuenta personal y así momentáneamente es el goleador de la Copa del Mundo con 10 anotaciones (le lleva dos al capitán de la Selección argentina Lionel Messi). Además llegó a los 22 tantos en Mundiales y pasó por una conquista a La Pulga.

Olise estuvo cerca de estampar el 4 a 4.

Saka hacía un hat-trick de penal y así señalaba el 5-3.

Upamecano robaba un balón y asistía a Dembélé y marcaba el 5-4. Pero el ingresado Bellingham hacía el 6-4 definitivo.