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Inglaterra le ganó a Francia en un partido repleto de goles y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra venció a Francia este sábado en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en un partido histórico y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Bukayo Saka marcó un hat-trick para Inglaterra ante Francia.

Bukayo Saka marcó un hat-trick para Inglaterra ante Francia.

Inglaterra le ganó 6 a 4 a Francia este sábado en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026. Los ingleses venían de perder la semifinal ante la Selección argentina y los franceses cayeron ante España en esa instancia.

A los 2 minutos del primer tiempo Declan Rice marcó la apertura del marcador, a los 17' Ezri Konsa puso el segundo; a los 35' y a los 46' Bukayo Saka estiró la ventaja. A los 2' y a los 21' del complemento descontó Kylian Mbappé y a los 8' el ingresado Bradley Barcola anotó otro tanto para Le Bleus; pero a los 41' Saka hizo el 5-3, a los 50' Ousmane Dembélé ponía el 5-4 y los 53' Jude Bellingham establecía el 6-4 final.

Saka marc&oacute; un triplete para Inglaterra.

Saka marcó un triplete para Inglaterra.

A los 2 minutos del primer tiempo Declan Rice marcó la apertura del marcador, a los 17' Ezri Konsa puso el segundo; a los 35' y a los 46' Bukayo Saka estiró la ventaja. A los 2' y a los 21' del complemento descontó Kylian Mbappé y a los 8' el ingresado Bradley Barcola anotó otro tanto para Le Bleus; pero a los 41' Saka hizo el 5-3, a los 50' Ousmane Dembélé ponía el 5-4 y los 53' Jude Bellingham establecía el 6-4 final.

El conjunto inglés dejó en el banco a Jude Bellingham (entró a los 34' del complemento) y a Harry Kane, sus dos máximas figuras. Sin embargo, Kylian Mbappé era de la partida en Le Bleus.

En los primeros minutos lucía mejor el equipo inglés. Así el elenco dirigido por Thomas Tuchel puso el primero tras un buen contragolpe. Rice se fue solo, le pegó al arco y marcó un golazo.

Rashford le pegaba al arco y Maignan la sacaba al córner.

Luego le anulaban un gol a Saka para Francia a instancias del VAR.

Venía el córner desde la izquierda y Konsa, de cabeza, ponía el 2-0.

Henderson le ahogaba el grito de gol a Mbappé en dos ocasiones.

Mbapp&eacute; est&aacute; en la cima de los goleadores del Mundial.

Mbappé está en la cima de los goleadores del Mundial.

Además en el otro arco Maignan la sacaba al córner tras un gran tiro de Rashford.

Saka marcaba el tercero para Inglaterra y desnudaba graves problemas defensivos. Posteriormente el número 7 de Inglaterra, tras otra contra, establecía el 4-0.

El segundo tiempo de Inglaterra vs. Francia

A los 2 minutos del complemento apareció Mbappé, descontó para Francia

El ingresado Barcola marcaba otro gol para los últimos subcampeones del mundo.

Dembélé no podía marcar, pero Mbappé señalaba el segundo de su cuenta personal y así momentáneamente es el goleador de la Copa del Mundo con 10 anotaciones (le lleva dos al capitán de la Selección argentina Lionel Messi). Además llegó a los 22 tantos en Mundiales y pasó por una conquista a La Pulga.

Olise estuvo cerca de estampar el 4 a 4.

Saka hacía un hat-trick de penal y así señalaba el 5-3.

Upamecano robaba un balón y asistía a Dembélé y marcaba el 5-4. Pero el ingresado Bellingham hacía el 6-4 definitivo.

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