Cómo están Messi y Mbappé en la lucha por la Bota de Oro y por ser el máximo goleador en Mundiales

La última anotación del francés había sido en cuartos de final frente a Marruecos, que se sumó a sus tantos ante Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente; además, en fase de grupos, logró dobletes frente a Senegal e Irak.
Mientras que en la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026, ahora Mbappé tiene 10 conquistas y le lleva dos a Messi.
Mbappé es hasta el momento el goleador del Mundial.
Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales
- Kylian Mbappé (Francia) - 22 goles en 22 partidos
- Lionel Messi (Selección argentina) - 21 goles en 31 partidos
- Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles en 24 partidos
- Ronaldo Nazario (Brasil) - 15 goles en 19 partidos
- Gerd Müller (Alemania) - 14 goles en 13 partidos
- Just Fontaine (Francia) - 13 goles en 6 partidos
- Pelé (Brasil) - 12 goles en 14 partidos
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 11 goles en 27 partidos
- Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles en 17 partidos
- Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles en 5 partidos
- Gabriel Batistuta (Selección argentina) - 10 goles en 12 partidos
- Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles en 13 partidos
- Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles en 20 partidos
- Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles en 12 partidos
- Thomas Müller (Alemania) - 10 goles en 19 partidos