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Mundial 2026

Cómo están Messi y Mbappé en la lucha por la Bota de Oro y por ser el máximo goleador en Mundiales

Sigue la lucha por la Bota de Oro en el Mundial 2026 entre el astro de la Selección argentina Lionel Messi y el delantero de Francia Kylian Mbappé

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan para quedarse con la Bota de Oro del Mundial y por ser el máximo goleador en Copas del Mundo.

Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan para quedarse con la Bota de Oro del Mundial y por ser el máximo goleador en Copas del Mundo.

El astro de la Selección argentina Lionel Messi y el delantero de Francia Kylian Mbappé siguen con una denodada lucha por la Bota de Oro en el Mundial 2026. Este sábado el atacanta francés marcó un doblete en la caída por 6 a 4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Con esos dos tantos Mbappé suma ahora 22 conquistas en Copas del Mundo y le lleva uno a Messi.

Messi necesita anotarle a Espa&ntilde;a para poder pasar a Mbapp&eacute; en la lucha por ser m&aacute;ximo goleador en Mundiales.

Messi necesita anotarle a España para poder pasar a Mbappé en la lucha por ser máximo goleador en Mundiales.

Messi alcanzó los 21 goles y se colocaba como el máximo anotador de todos los tiempos tras los tantos que marcó frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto. Pero el francés lo pasó. Sin embago, el argentino de 39 años debe jugar la final con España este domingo.

La última anotación del francés había sido en cuartos de final frente a Marruecos, que se sumó a sus tantos ante Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente; además, en fase de grupos, logró dobletes frente a Senegal e Irak.

Mientras que en la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026, ahora Mbappé tiene 10 conquistas y le lleva dos a Messi.

Mbapp&eacute; es hasta el momento el goleador del Mundial.

Mbappé es hasta el momento el goleador del Mundial.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

  1. Kylian Mbappé (Francia) - 22 goles en 22 partidos
  2. Lionel Messi (Selección argentina) - 21 goles en 31 partidos
  3. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles en 24 partidos
  4. Ronaldo Nazario (Brasil) - 15 goles en 19 partidos
  5. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles en 13 partidos
  6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles en 6 partidos
  7. Pelé (Brasil) - 12 goles en 14 partidos
  8. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 11 goles en 27 partidos
  9. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles en 17 partidos
  10. Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles en 5 partidos
  11. Gabriel Batistuta (Selección argentina) - 10 goles en 12 partidos
  12. Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles en 13 partidos
  13. Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles en 20 partidos
  14. Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles en 12 partidos
  15. Thomas Müller (Alemania) - 10 goles en 19 partidos

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