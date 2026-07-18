Cómo están Messi y Mbappé en la lucha por la Bota de Oro y por ser el máximo goleador en Mundiales

Con esos dos tantos Mbappé suma ahora 22 conquistas en Copas del Mundo y le lleva uno a Messi.

Messi necesita anotarle a España para poder pasar a Mbappé en la lucha por ser máximo goleador en Mundiales.

Messi alcanzó los 21 goles y se colocaba como el máximo anotador de todos los tiempos tras los tantos que marcó frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto. Pero el francés lo pasó. Sin embago, el argentino de 39 años debe jugar la final con España este domingo.