Selección argentina vs. España: esto vale cada uno de los planteles de la final del Mundial 2026

En la cima del ranking se ubica Lamine Yamal, tasado en 200 millones de euros. Segundo está su compatriota Pedri, con 150 millones. Inmediatamente después aparecen los futbolistas de la Selección argentina:

Julián Alvarez: 100 millones de euros

100 millones de euros Enzo Fernández: 90 millones

90 millones Lautaro Martínez: 85 millones

85 millones Nico Paz: 80 millones

El listado de los diez primeros lo completan Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Alexis Mac Allister (70) y Dani Olmo (60). Por detrás de ellos, aparecen tres españoles que se posan en los 50 millones de euros: Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres.

En contraste, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, llega al partido decisivo con una cotización de 15 millones de euros.

El desglose puesto por puesto

El dominio financiero de la Roja se consolida al desglosar cada una de las líneas:

Arqueros:

España: 97 millones

97 millones Argentina: 21 millones

Defensores:

España: 288 millones

288 millones Argentina: 152,5 millones

Mediocampistas:

España: 420 millones

420 millones Argentina: 332 millones

Delanteros: