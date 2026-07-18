Selección argentina vs. España: esto vale cada uno de los planteles de la final del Mundial 2026

En la cima del ranking se ubica Lamine Yamal, tasado en 200 millones de euros. Segundo está su compatriota Pedri, con 150 millones. Inmediatamente después aparecen los futbolistas de la Selección argentina:
- Julián Alvarez: 100 millones de euros
- Enzo Fernández: 90 millones
- Lautaro Martínez: 85 millones
- Nico Paz: 80 millones
El listado de los diez primeros lo completan Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Alexis Mac Allister (70) y Dani Olmo (60). Por detrás de ellos, aparecen tres españoles que se posan en los 50 millones de euros: Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres.
En contraste, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, llega al partido decisivo con una cotización de 15 millones de euros.
El desglose puesto por puesto
El dominio financiero de la Roja se consolida al desglosar cada una de las líneas:
Arqueros:
- España: 97 millones
- Argentina: 21 millones
Defensores:
- España: 288 millones
- Argentina: 152,5 millones
Mediocampistas:
- España: 420 millones
- Argentina: 332 millones
Delanteros:
- España: 417 millones
- Argentina: 302 millones