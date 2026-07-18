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Mundial 2026

Selección argentina vs. España: esto vale cada uno de los planteles de la final del Mundial 2026

La Selección argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026. Repasamos el valor de cada uno de los planteles a horas de la final

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo.

La Selección argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo.

El MetLife de New York será sede de la final del Mundial 2026, la cual se disputará este domingo a partir de las 16. Pese a que Francia a Inglaterra son los países con mayor dentro de su plantel, el título se definirá entre la Selección argentina y España.

En este sentido, La Roja parte con una ventaja considerable: sus 26 convocados cotizan en 1.220 millones de euros.Por su parte, la Albiceleste alcanza la suma de 807,5 millones. Son 413,5 millones de diferencia a favor de los europeos, una brecha económica que los campeones en Qatar 2022 ya supieron superar en la semifinal ante los británicos.

Los 1.220 millones de España contra la Selección argentina

A pesar de la amplia ventaja a favor de España, el Top 10 de los futbolistas más valiosos de la final del Mundial 2026 está perfectamente equilibrado. En total son cinco representantes de cada país.

En la cima del ranking se ubica Lamine Yamal, tasado en 200 millones de euros. Segundo está su compatriota Pedri, con 150 millones. Inmediatamente después aparecen los futbolistas de la Selección argentina:

  • Julián Alvarez: 100 millones de euros
  • Enzo Fernández: 90 millones
  • Lautaro Martínez: 85 millones
  • Nico Paz: 80 millones

El listado de los diez primeros lo completan Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Alexis Mac Allister (70) y Dani Olmo (60). Por detrás de ellos, aparecen tres españoles que se posan en los 50 millones de euros: Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres.

En contraste, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, llega al partido decisivo con una cotización de 15 millones de euros.

El desglose puesto por puesto

El dominio financiero de la Roja se consolida al desglosar cada una de las líneas:

Arqueros:

  • España: 97 millones
  • Argentina: 21 millones

Defensores:

  • España: 288 millones
  • Argentina: 152,5 millones

Mediocampistas:

  • España: 420 millones
  • Argentina: 332 millones

Delanteros:

  • España: 417 millones
  • Argentina: 302 millones

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