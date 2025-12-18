Truco de jardinería infalible para reproducir una lavanda por esqueje y tener el jardín lleno de flores

Una vez seleccionado el ejemplar, se debe realizar un corte limpio con herramientas de poda previamente desinfectadas para evitar la transmisión de patógenos. El esqueje ideal debe tener una longitud de entre 6 y 7 centímetros. Es crucial realizar el corte justo por debajo de un nudo o yema, que es la zona donde se concentra la mayor cantidad de hormonas de crecimiento. Un corte preciso y diagonal maximiza la superficie de absorción y facilita que la planta comience a buscar nutrientes rápidamente.

lavanda En pocos pasos tendrás una planta de lavanda frondosa.

Tras obtener el esqueje, la preparación es vital para prevenir la pudrición. Se deben retirar con cuidado las hojas de la mitad inferior del tallo, dejando únicamente unas pocas en la parte superior para que la planta pueda realizar la fotosíntesis sin perder demasiada humedad por transpiración. Luego, humedecer ligeramente la base con agua y después cubrir con canela en polvo (actuará como enraizante).

Cuando el esqueje esté listo, será turno de colocarlo en una maceta agregando un sustrato adecuado para la lavanda. La planta detesta el exceso de humedad en sus raíces, por lo que se requiere una mezcla con excelente drenaje. Lo más recomendable es utilizar una combinación de arena de río, perlita y turba a partes iguales. Este medio permite que el aire circule correctamente y que el agua no se estanque, creando el entorno perfecto para que las raíces se abran paso sin asfixiarse.

Posteriormente, cubrirlos con una bolsa de plástico para crear un efecto de mini invernadero, garantizando la humedad adecuada rociando con un atomizador periódicamente. Una vez que el esqueje haya duplicado su tamaño, tendrás que trasplantarlo al jardín o a otras macetas más grandes.