Especialista en rabas: el popular bar porteño que ahora ofrece su increíble sándwich de calamar.

Si bien el local de este popular bar porteño no tiene mucha capacidad, todo está pensado para que haya una rápida renovación de las mesas, teniendo en cuenta que al no presentar muchas opciones en el menú, los pedidos salen con rapidez y con una dinámica atención.

menú local

El sistema consiste en pedir en el mostrador y luego retirar la comida en menos de cinco minutos. También es posible hacer take away y disfrutar mientras se camina de un cono de rabas o de langostinos empanados fritos.

En tanto, la barra ofrece una gran variedad de cervezas tiradas, aunque también para quienes la prefieren en lata o porrón.

Menú y precios de La Rabería

Con las rabas como protagonistas, hay diferentes opciones para disfrutar del calamar frito.

Brochette de rabas con limón: $4500

Sándwich de rabas con limón y una salsa: $11.500

Cono de rabas con una salsa: $11.900

Porción regular con una salsa: $16.000

Porción grande con dos salsas: $24.000

Torre de un kilogramo de rabas con cuatro salsas: $62.500

Estas porciones se pueden acompañar con distintos tipos de salsas: alioli, barbacoa, mostaza y miel, tasty, hot (picante), tomate y cebolla, mayonesa y pickles, y tomate y especias.

Agregar una salsa extra cuesta $750.

Bar menú bastones Un popular bar porteño que se ha ganado la atención por sus rabas, ahora atrae con su original propuesta de calamar frito en sándwich. Foto Instagram

Otros platos para picar en La Rabería

Cono de papas con una salsa: $5000

Porción de papas regulares con una salsa: $6500

Porción de papas grandes con una salsa: $9000

Aros de cebolla con una salsa: $7900

Bastones de muzzarella con una salsa: $9500

Cono de langostinos apanados con panko y fritos, con una salsa: $13.000

Porción de langostinos apanados con panko y fritos, con una salsa: $17.000

Además, hay algunos combos armados que permite ahorrar algo de dinero. En algunos de estos casos se trata de platos para compartir, lo que permite que el menú resulte algo más económico.