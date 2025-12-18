Especialista en rabas: el popular bar porteño que ahora ofrece su increíble sándwich de calamar.

Un local gastronómico que se destaca por un menú muy particular, ha sumado otra propuesta logrando atraer más comensales convirtiéndose único en su tipo. Se trata de La Rabería, situado en pleno barrio porteño de Villa Crespo, un bar que ha ganado una gran popularidad, ya que se presenta como el primero dedicado exclusivamente a las rabas al plato o en sándwich.
La Rabería ha logrado que muchísimos influencer lo visiten a partir de una fuerte presencia en las redes sociales, ya que a su especialidad de rabas en distintas presentaciones, ha sumado como original propuesta un calamar frito que puede comerse en sándwich.
Llegar a La Rabería invita a compartir sus especialidades con mucha comodidad ya que se puede comer en las mesas ubicadas en el salón y para quienes prefieren el aire libre, pueden optar por las mesas habilitadas en la vereda del local situado en avenida Dorrego 783, que atiende de martes a domingo de 17 a 23.
Si bien el local de este popular bar porteño no tiene mucha capacidad, todo está pensado para que haya una rápida renovación de las mesas, teniendo en cuenta que al no presentar muchas opciones en el menú, los pedidos salen con rapidez y con una dinámica atención.
El sistema consiste en pedir en el mostrador y luego retirar la comida en menos de cinco minutos. También es posible hacer take away y disfrutar mientras se camina de un cono de rabas o de langostinos empanados fritos.
En tanto, la barra ofrece una gran variedad de cervezas tiradas, aunque también para quienes la prefieren en lata o porrón.
Menú y precios de La Rabería
Con las rabas como protagonistas, hay diferentes opciones para disfrutar del calamar frito.
- Brochette de rabas con limón: $4500
- Sándwich de rabas con limón y una salsa: $11.500
- Cono de rabas con una salsa: $11.900
- Porción regular con una salsa: $16.000
- Porción grande con dos salsas: $24.000
- Torre de un kilogramo de rabas con cuatro salsas: $62.500
Estas porciones se pueden acompañar con distintos tipos de salsas: alioli, barbacoa, mostaza y miel, tasty, hot (picante), tomate y cebolla, mayonesa y pickles, y tomate y especias.
Agregar una salsa extra cuesta $750.
Otros platos para picar en La Rabería
- Cono de papas con una salsa: $5000
- Porción de papas regulares con una salsa: $6500
- Porción de papas grandes con una salsa: $9000
- Aros de cebolla con una salsa: $7900
- Bastones de muzzarella con una salsa: $9500
- Cono de langostinos apanados con panko y fritos, con una salsa: $13.000
- Porción de langostinos apanados con panko y fritos, con una salsa: $17.000
Además, hay algunos combos armados que permite ahorrar algo de dinero. En algunos de estos casos se trata de platos para compartir, lo que permite que el menú resulte algo más económico.
- Sándwich de rabas con una salsa + papas + bebida: $18.000
- Porción de rabas + bastones de mozzarella + papas fritas + aros de cebolla + dos salsas: $28.000
- Torre de rabas (1 kilogramo) + cuatro salsas + 3 bebidas: $70.000