El cometa ATLAS se acercará a la Tierra en los próximos días: cuándo y cómo verlo

El cometa ATLAS es un fenómeno que desde hace tiempo mantiene en vilo a toda la comunidad nacional e internacional. Antes del fin de semana, alcanzará su punto más cercano con la Tierra, ofreciendo un espectáculo único y una gran oportunidad para que los especialistas estudien.
En concreto, esta formación rocosa se situará a una distancia de más de 270 millones de kilómetros de la Tierra, y los especialistas lograron precisar con exactitud el momento más cercano de su acercamiento.
Cuándo se acercará el cometa ATLAS a la Tierra
Actualmente, el cometa ATLAS está viajando a una velocidad de 60 kilómetros por segundo, y alcanzará su punto más cercano a la Tierra el próximo viernes 19 de diciembre.
Dependiendo de su evolución y las condiciones de visibilidad, el cometa podría ser observado con telescopios de mediana potencia y, en algunos casos, con binoculares en zonas con baja contaminación lumínica.
El cometa ATLAS fue detectado el pasado 21 de julio, y tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea están monitoreando su recorrido para desentrañar su origen fuera del sistema solar.
Este cuerpo celeste está formado por una mezcla de roca y hielo que, al ingresar al sistema solar, comenzó a sufrir erosión debido al aumento de la temperatura. A medida que viaja, empieza a liberar gases y polvo, en una actividad que sorprende a los especialistas en astronomía.
Consejos para observar un cometa en el cielo
- Busca oscuridad: aléjate de las luces de la ciudad (contaminación lumínica).
- Elige un buen punto: busca una zona elevada y abierta, con vista despejada al horizonte (sin edificios, árboles, montañas).
- Lleva tu equipo: unos binoculares (7x50 o 10x50 son buenos) o un telescopio pequeño te ayudarán mucho; mira siempre en la dirección indicada.
- Usa tu móvil: descarga una aplicación para simular el cielo y encontrar el cometa fácilmente.