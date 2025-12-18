El cometa ATLAS se acercará a la Tierra en los próximos días: cuándo y cómo verlo

Dependiendo de su evolución y las condiciones de visibilidad, el cometa podría ser observado con telescopios de mediana potencia y, en algunos casos, con binoculares en zonas con baja contaminación lumínica.

El cometa ATLAS fue detectado el pasado 21 de julio, y tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea están monitoreando su recorrido para desentrañar su origen fuera del sistema solar.

cometa atlas 19 de diciembre, la fecha en la que el cometa ATLAS pasará cerca de la Tierra.

Este cuerpo celeste está formado por una mezcla de roca y hielo que, al ingresar al sistema solar, comenzó a sufrir erosión debido al aumento de la temperatura. A medida que viaja, empieza a liberar gases y polvo, en una actividad que sorprende a los especialistas en astronomía.

Consejos para observar un cometa en el cielo