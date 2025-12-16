La ONU observa de cerca al Cometa 3I/Atlas: esta es la razón

El cometa 3I/Atlas, un objeto interestelar, está siendo objeto de una vigilancia exhaustiva a medida que se aproxima a la Tierra. Su acercamiento más cercano se espera para el 19 de diciembre, momento en el que pasará a una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros (167 millones de millas) de nuestro planeta. Debido a esto, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) de la ONU y la NASA coordinan un esfuerzo conjunto para rastrear el objeto.
Más de 80 observatorios y científicos ciudadanos a nivel global participan en esta campaña de seguimiento del Cometa 3I/Atlas. Los astrónomos buscan determinar con precisión su posición, una técnica conocida como astrometría, y refinar las predicciones sobre el comportamiento de futuros objetos interestelares similares.
La importancia de la vigilancia del cometa en el espacio
La IAWN, que comenzó sus campañas de observación en 2017, considera al Cometa 3I/Atlas como el primer objeto interestelar rastreado bajo su programa. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas para la medición de la posición en el cielo de asteroides y cometas. Esta labor resulta esencial para la planificación de misiones espaciales futuras, como el envío de una nave a un cuerpo celeste de características similares. Además, el seguimiento continuo mejora la alerta y la vigilancia general de objetos cercanos a la Tierra que podrían representar un riesgo.
Uno de los principales desafíos en el seguimiento preciso de un cometa radica en la variabilidad de su brillo y de su coma (la nube de gas y polvo que rodea el núcleo). Estas características pueden aumentar el tamaño aparente del cometa y dificultar la determinación exacta de su ubicación.
A pesar de haber llegado desde fuera del sistema solar, el Cometa 3I/Atlas exhibe un comportamiento clásico, similar al de los cometas habituales de nuestro sistema, lo que facilita su estudio. La campaña de observación ha despertado gran interés en la comunidad científica y entre los científicos ciudadanos, lo que contribuye significativamente al refinamiento de las técnicas para reportar la posición de cuerpos celestes en el espacio.