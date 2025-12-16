La ONU observa de cerca al Cometa 3I/Atlas: esta es la razón

Más de 80 observatorios y científicos ciudadanos a nivel global participan en esta campaña de seguimiento del Cometa 3I/Atlas. Los astrónomos buscan determinar con precisión su posición, una técnica conocida como astrometría, y refinar las predicciones sobre el comportamiento de futuros objetos interestelares similares.

La importancia de la vigilancia del cometa en el espacio

La IAWN, que comenzó sus campañas de observación en 2017, considera al Cometa 3I/Atlas como el primer objeto interestelar rastreado bajo su programa. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas para la medición de la posición en el cielo de asteroides y cometas. Esta labor resulta esencial para la planificación de misiones espaciales futuras, como el envío de una nave a un cuerpo celeste de características similares. Además, el seguimiento continuo mejora la alerta y la vigilancia general de objetos cercanos a la Tierra que podrían representar un riesgo.