El nigeriano que Ilusiona a River: quién es Jonathan Spiff Asuzu, la joya de la Reserva

Pero, ¿qué hace que Jony sea tan especial más allá de un simple gol? Su historia no es una más. Godwin, su padre, llegó desde Nigeria en 2006 por motivos laborales y no necesitó mucho tiempo para enamorarse del Millonario. Uno de los grandes responsables para que este fanatismo naciera fue, nada más y nada menos, que Ariel Ortega.

Esta es una de las herencias que le transmitió a su hijo, nacido en Palermo el 23 de febrero de 2007. Con apenas siete años el pequeño Spiff tuvo su primera prueba en River, en la cual quedó el primer día. Desde entonces, no se separó de la institución, al cual aprendió a querer y respetar desde una corta edad. Hoy, más que nunca, el objetivo es claro: triunfar en el club de sus amores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2024279050391363646&partner=&hide_thread=false GOLAZO de Jonathan Spiff DE ZURDA para el 3-1 https://t.co/mehcwuvMZY pic.twitter.com/XuwHDnmozs — Millo Reserva (@milloreserva) February 19, 2026

Su admiración por Julián Álvarez

Aunque su físico impone respeto, mide 1,87 m y pesa 72 kg, Jonathan no es el típico nueve estático de área. Él mismo ha confesado su obsesión por el estilo de juego de Julián Álvarez. "Miro todo lo que hace Julián Álvarez y trato de copiarle muchas cosas. Soy un jugador con mucha velocidad e inteligencia para leer el juego", declaró para los medios oficiales del club.

Entre sus virtudes dentro del campo, se destacan:

Intuición : gran capacidad para encontrar espacios vacíos.

gran capacidad para encontrar espacios vacíos. Juego asociado : no solo finaliza, sino que sabe pivotear y descargar.

no solo finaliza, sino que sabe pivotear y descargar. Potencia física : su zancada y estatura lo hacen dominante en el duelo individual.

Radiografía del "Tanque" de la Reserva

A continuación, los datos del delantero que está dando que hablar en el mundo River:

Nombre : Jonathan Spiff Asuzu

Jonathan Spiff Asuzu Nacimiento : 23 de febrero de 2007 (Palermo, CABA)

23 de febrero de 2007 (Palermo, CABA) Edad : 18 años

18 años Estatura - Peso: 1,87m - 72kg

1,87m - 72kg Perfil: Diestro

Diestro Posición: Centrodelantero

¿Por qué se volvió tendencia?

El murmullo en las redes sociales no es casualidad. Los hinchas de River suelen detectar rápidamente a los "distintos". Ante la irregularidad de los atacantes en el plantel profesional, la figura de un delantero moderno, alto, rápido y con raíces internacionales genera una mística especial.

Con el consejo constante de su padre Godwin y el poster de Julián Álvarez en la pared, Jonathan Spiff Asuzu ya no es solamente un proyecto, sino que se transformó en una realidad que pide pista en el Monumental.