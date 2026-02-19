El nigeriano que Ilusiona a River: quién es Jonathan Spiff Asuzu, la joya de la Reserva

En el mundo River, donde la exigencia está a la orden del día y la falta de gol en el primer equipo empieza a inquietar a los hinchas, hay un nombre que comenzó a sonar con fuerza: Jonathan Spiff Asuzu.
De Nigeria a Núñez: quién es Jonathan Spiff Asuzu, el 9 de la Reserva que admira a Julián Álvarez y asoma como la nueva solución al gol en el River de Gallardo
Con una mezcla genética que promete potencia y técnica, y un sentido de pertenencia forjado en la cantera del Millonario, este joven categoría 2007 parece ser la nueva esperanza de cara al futuro inmediato.
La reciente goleada 5-1 de la Reserva de River frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza no fue un partido más. Fue el escenario donde Spiff Asuzu gritó su primer gol oficial en la categoría. En un contexto donde la Primera, dirigida por Marcelo Gallardo, busca desesperadamente alternativas ofensivas, el video de su gol se viralizó en minutos y su nombre comenzó a sonar con fuerza en Núñez.
Pero, ¿qué hace que Jony sea tan especial más allá de un simple gol? Su historia no es una más. Godwin, su padre, llegó desde Nigeria en 2006 por motivos laborales y no necesitó mucho tiempo para enamorarse del Millonario. Uno de los grandes responsables para que este fanatismo naciera fue, nada más y nada menos, que Ariel Ortega.
Esta es una de las herencias que le transmitió a su hijo, nacido en Palermo el 23 de febrero de 2007. Con apenas siete años el pequeño Spiff tuvo su primera prueba en River, en la cual quedó el primer día. Desde entonces, no se separó de la institución, al cual aprendió a querer y respetar desde una corta edad. Hoy, más que nunca, el objetivo es claro: triunfar en el club de sus amores.
Aunque su físico impone respeto, mide 1,87 m y pesa 72 kg, Jonathan no es el típico nueve estático de área. Él mismo ha confesado su obsesión por el estilo de juego de Julián Álvarez. "Miro todo lo que hace Julián Álvarez y trato de copiarle muchas cosas. Soy un jugador con mucha velocidad e inteligencia para leer el juego", declaró para los medios oficiales del club.
Entre sus virtudes dentro del campo, se destacan:
A continuación, los datos del delantero que está dando que hablar en el mundo River:
El murmullo en las redes sociales no es casualidad. Los hinchas de River suelen detectar rápidamente a los "distintos". Ante la irregularidad de los atacantes en el plantel profesional, la figura de un delantero moderno, alto, rápido y con raíces internacionales genera una mística especial.
Con el consejo constante de su padre Godwin y el poster de Julián Álvarez en la pared, Jonathan Spiff Asuzu ya no es solamente un proyecto, sino que se transformó en una realidad que pide pista en el Monumental.