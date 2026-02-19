Desafío matemático En este desafío matemático hay que hallar el valor de X.

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para determinar el valor de X en 6X + 5 = 53 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número:

resta, pasa sumando.

suma, pasa restando.

divide, pasa multiplicando.

multiplica, pasa dividiendo.

es potencia, pasa a raíz.

es raíz, pasa a potencia.

Paso 1 (La suma pasa a resta): El + 5 se mueve al lado derecho del = como -5.

6X + 5 = 53

6X = 53 - 5

6X = 48

Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 6 que está multiplicando a la X se mueve al lado derecho del = dividiendo.

X = 48 ÷ 6

Paso 3, resultado final:

X = 8

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Tu cerebro se pone en acción cuando resuelve un desafío matemático Imagen elaborada con IA

Solucionar este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.