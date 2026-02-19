Santino Andino: una buena y una mala para el ex Godoy Cruz en el Panathinaikos de Grecia

El ex delantero de Godoy Cruz Santino Andino cosechó una buena y una mala noticia este jueves en el Panahthinaikos de Grecia, el club al que se sumó en esta temporada a cambio de una cifra cercana a los 10 millones de euros.
El ex delantero de Godoy Cruz Santino Andino cosechó una buena y una mala noticia este jueves en el Panahthinaikos de Grecia, el club al que se sumó en esta temporada a cambio de una cifra cercana a los 10 millones de euros.
Andino, el jugador de 20 años surgido del Expreso, que descendió en el 2025 a la Primera Nacional, debutó en la Europa League, el segundo certamen en importancia en Europa, pero su equipo le iba ganando al Viktoria Plzen de República Checa por 2 a 1 y se lo empataron a diez minutos del final.
Denis Visinsky puso en ventaja al visitante a los 11' del primer tiempo, pero Andrews Tetteh a los 31' de la primera etapa y a los 16' del complemento le daba la ventaja a los griegos. Sin embargo, a los 35' Tomáš Ladra dio el empate final al club checo.
Andino tiene como compañero en el Panathinaikos a Vicente Taborda, el ex Boca Juniors y Platense.
El ex Tomba, que ingresó a los 20' del complemento justamente por Taborda, disputó su sexto partido en su nuevo equipo. Actuó en los éxitos por 3 a 0 sobre Kifisia y 1 a 0 sobre Olympiacos, en la caída 2 a 0 ante PAOK y en el empate 1 a 1 con AEL Larisa -todos por la Superliga griega- y en el traspié por 1 a 0 frente a PAOK por la Copa de de Grecia.
El pase de Andino se suma a un listado histórico de ventas que se concretaron con los clubes involucrados militando en la segunda división del fútbol argentino. En 2011, Erik Lamela protagonizó la transferencia más alta surgida desde el ascenso cuando River Plate lo vendió a la Roma de Italia por 17 millones de euros.
Y en el 2012, Paulo Dybala dejó Instituto de Córdoba para incorporarse al Palermo de Italia por 11.900.000 euros.