Santino Andino: una buena y una mala para el ex Godoy Cruz en el Panathinaikos de Grecia

Andino tiene como compañero en el Panathinaikos a Vicente Taborda, el ex Boca Juniors y Platense.

Debut de Santino Andino en Panathinaikos pic.twitter.com/KUW1Utkk9X — ARG ARCHIVO (@ArgArchivo) February 19, 2026

El ex Tomba, que ingresó a los 20' del complemento justamente por Taborda, disputó su sexto partido en su nuevo equipo. Actuó en los éxitos por 3 a 0 sobre Kifisia y 1 a 0 sobre Olympiacos, en la caída 2 a 0 ante PAOK y en el empate 1 a 1 con AEL Larisa -todos por la Superliga griega- y en el traspié por 1 a 0 frente a PAOK por la Copa de de Grecia.

santino andino godoy cruz Santino Andino viene de descender con Godoy Cruz.

El pase de Santino Andino al Panathinaikos fue un hito para Godoy Cruz

El pase de Andino se suma a un listado histórico de ventas que se concretaron con los clubes involucrados militando en la segunda división del fútbol argentino. En 2011, Erik Lamela protagonizó la transferencia más alta surgida desde el ascenso cuando River Plate lo vendió a la Roma de Italia por 17 millones de euros.

Y en el 2012, Paulo Dybala dejó Instituto de Córdoba para incorporarse al Palermo de Italia por 11.900.000 euros.