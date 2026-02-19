Club General San Martín sufrió un traspié en la segunda ronda de la Liga Nacional Femenina de Vóley

En base a esfuerzo y garra las mendocinas afinaron la recepción y así se pudo variar en ataque y aprovechar la definición. Usando más el doble cambio con otra armadora, a las bombas de Camila Sánchez Isola se sumaron los veloces intentos de Macarena Torres por el centro, y el juego se equilibró, permitiendo a las locales ganar el segundo capítulo.

Embed - El análisis del entrenador del Club General San Martín tras derrota frente a Glorias Argentinas

En los dos sets siguientes las chicas del Club Social y Deportivo Glorias Argentinas siempre se mantuvieron -ajustadamente- al frente en el tanteador y no perdonaron los errores propios de la defensa de las dueñas de casa. La armadora porteña apostó a las pelotas altas y a la efectividad y altura de sus compañeras, que desequilibró y logró mantenerlas siempre al frente y así cerrar el partido a su favor, demostrando que son serias candidatas.

La palabra del entrenador del sexteto candidato en la Liga Nacional Femenina de Vóley

El entrenador ganador, Marcelo Silva ponderó la entrega de las chicas de General San Martín, al decir que se sorprendió por el juego local. "Fue un partido durísimo. Pacífico se armó muy fuerte, con muchos cambios, muchas jugadoras. Es un equipo largo, con el que tuvimos que jugar dos horas y media al máximo".

"Esta es la serie regular, está bueno ganar y sumar. Pero vamos partido a partido, mañana (por este viernes). Falta mucho para los playoffs, y hay que seguir trabajando", completó el entrenador de Mataderos sobre este certamen de la Federación del Voleibol Argentino.

Embed - Juan Sardo, presidente de FeVA habló sobre la inauguración de la Liga Nacional Femenina de Vóley

La satisfacción de la Feva con la organización de la Liga Nacional Femenina de Vóley en Mendoza

Juan Sardo, presidente de la Federación del Voleibol Argentino -FeVA-,se mostró muy conforme con la organización que concretó el Club General San Martín para esta segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Vóley. En el predio lindero al estadio Pacífico, el dirigente expresó que "La gente del club ha trabajado muchísimo para dejar todo en condiciones y que pueda desarrollarse como tiene que ser, por la jerarquía que tiene esta competencia. Felicito al presidente del club (Augusto Carignano) y a toda la gente, porque no es fácil hacer un evento de estas características y va a ser un éxito total".

Sobre la importancia de la competencia para el vóley femenino argentino en general, Juan Sardo analizó: "hay mucho vóley femenino, pero notro necesitamos darle ese salto de calidad que necesita, para poder seguir creciendo, y creo que estas competencias sirven para eso". Luego agregó: "Se pueden ver el proyecto de jugadoras que van a ocupar lugares en las selecciones argentinas, en los diferentes niveles, y que el día de mañana pueden llegar a ser Panteras".