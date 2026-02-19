Inicio Ovación Polideportivo Club General San Martín
VÓLEY

Club General San Martín sufrió un traspié en la segunda ronda de la Liga Nacional Femenina de Vóley

En su segunda presentación en la Liga Nacional Femenina de Vóley, el dueño de casa, Club General San Martín no pudo contra Glorias Argentinas de Mataderos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El sexteto del Club General San Martín tuvo una dura batalla contra un equipo candidato  como Glorias Argentinas y perdió en su segundo juego en la Liga Nacional Femenina de Vóley.

El sexteto del Club General San Martín tuvo una dura batalla contra un equipo candidato  como Glorias Argentinas y perdió en su segundo juego en la Liga Nacional Femenina de Vóley.

En el estadio Pacífico del Club General San Martín comenzó a disputarse este jueves la segunda rueda de la fase regular de la segunda categoría del vóleibol femenino del país, y en segundo turno -a las 11- las dueñas de casa sufrieron un traspié frente a sus pares del club Glorias Argentinas, de Buenos Aires.

En un duelo apasionante y de alto nivel técnico por la Liga Nacional Femenina de Vóley, las dirigidas por Mauricio Sánchez, que debutaron ganando ante Ciudad de Nieva, esta vez no pudieron contra el juego contundente y sólido de un gran candidato como las porteñas de Mataderos, que impusieron un importante ataque y lograron cerrar el partido con un 3-1 a su favor. Los parciales fueron: 25-20, 19-25, 25-22 y 25-23. Una de las figuras destacadas del ganador fue Melina Pellegrino.

voleibol-liga nacional femenina-club general san martin-glorias argentinas-01 (1)
Glorias Argentinas sac&oacute; ventaja en el ataque con pelotas altas a las puntas y se impuso en un partidazo a Club General San Mart&iacute;n en segunda rueda.

Glorias Argentinas sacó ventaja en el ataque con pelotas altas a las puntas y se impuso en un partidazo a Club General San Martín en segunda rueda.

Club General San Martín dio pelea por cayó en su segundo partido liguero

Desde el inicio se estableció un duelo donde Glorias Argentinas no perdonó ni la más mínima distracción y se puso 3-0 rápidamente. Mucho le costó a las chicas de Pacífico poder superar el bloqueo de un sexteto con un promedio de altura superior, pero buscando por las puntas apeló al toque y al manos afuera para rotar y sumar. Luego se emparejó el duelo hasta la zona de definición del set inicial, donde los errores no forzados en ataque, y la presión del saque de Valentina Noya le dieron el parcial a las visitantes.

En base a esfuerzo y garra las mendocinas afinaron la recepción y así se pudo variar en ataque y aprovechar la definición. Usando más el doble cambio con otra armadora, a las bombas de Camila Sánchez Isola se sumaron los veloces intentos de Macarena Torres por el centro, y el juego se equilibró, permitiendo a las locales ganar el segundo capítulo.

Embed - El análisis del entrenador del Club General San Martín tras derrota frente a Glorias Argentinas

En los dos sets siguientes las chicas del Club Social y Deportivo Glorias Argentinas siempre se mantuvieron -ajustadamente- al frente en el tanteador y no perdonaron los errores propios de la defensa de las dueñas de casa. La armadora porteña apostó a las pelotas altas y a la efectividad y altura de sus compañeras, que desequilibró y logró mantenerlas siempre al frente y así cerrar el partido a su favor, demostrando que son serias candidatas.

La palabra del entrenador del sexteto candidato en la Liga Nacional Femenina de Vóley

El entrenador ganador, Marcelo Silva ponderó la entrega de las chicas de General San Martín, al decir que se sorprendió por el juego local. "Fue un partido durísimo. Pacífico se armó muy fuerte, con muchos cambios, muchas jugadoras. Es un equipo largo, con el que tuvimos que jugar dos horas y media al máximo".

"Esta es la serie regular, está bueno ganar y sumar. Pero vamos partido a partido, mañana (por este viernes). Falta mucho para los playoffs, y hay que seguir trabajando", completó el entrenador de Mataderos sobre este certamen de la Federación del Voleibol Argentino.

Embed - Juan Sardo, presidente de FeVA habló sobre la inauguración de la Liga Nacional Femenina de Vóley

La satisfacción de la Feva con la organización de la Liga Nacional Femenina de Vóley en Mendoza

Juan Sardo, presidente de la Federación del Voleibol Argentino -FeVA-,se mostró muy conforme con la organización que concretó el Club General San Martín para esta segunda edición de la Liga Nacional Femenina de Vóley. En el predio lindero al estadio Pacífico, el dirigente expresó que "La gente del club ha trabajado muchísimo para dejar todo en condiciones y que pueda desarrollarse como tiene que ser, por la jerarquía que tiene esta competencia. Felicito al presidente del club (Augusto Carignano) y a toda la gente, porque no es fácil hacer un evento de estas características y va a ser un éxito total".

Sobre la importancia de la competencia para el vóley femenino argentino en general, Juan Sardo analizó: "hay mucho vóley femenino, pero notro necesitamos darle ese salto de calidad que necesita, para poder seguir creciendo, y creo que estas competencias sirven para eso". Luego agregó: "Se pueden ver el proyecto de jugadoras que van a ocupar lugares en las selecciones argentinas, en los diferentes niveles, y que el día de mañana pueden llegar a ser Panteras".

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas