Boca, con varios suplentes, empató con Independiente en La Bombonera a pocos días de jugar con River

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Boca, que llegaba a este encuentro en medio de una muy buena racha -acumula un invicto de nueve partidos en el Torneo Apertura., que incluso se extiende a 11 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores-, pero comenzó mal el partido ante el elenco de Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/2043108663083081867&partner=&hide_thread=false POLÉMICA SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO.



¿ESTUVO BIEN COBRADO EL PENAL DE VALDEZ A VELASCO?pic.twitter.com/czGIG4p7Zh — Liga (@LigaARG_) April 11, 2026

Si bien Ángel Romero avisaba con un cabezazo que controló Rey, el visitante se puso en ventaja.

A los 9' metieron un pelotazo cruzado, la defensa local quedó mal parada y Abaldo desde un ángulo cerrado marcó el 1-0.

El juez Andrés Merlos cobraba un penal polémico para Boca -a instancias del VAR- por una falta inexistente adentro del área de Valdéz contra Alan Velasco y Giménez lo cambiaba por gol.

A los 17' del complemento Rey le tapó un mano a mano a Merentiel.

Pero fue empate en La Bombonera. El Xeneize y el Rojo no se sacaron ventajas.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con el Rojo, el Xeneize recibirá a Barcelona de Ecuador el próximo martes a las 21, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Luego el equipo orientado por Claudio Úbeda pensará en el Superclásico, ya que el domingo 19 a las 17 visitará a River, por la fecha 15 del Torneo Apertura.