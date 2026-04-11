Boca, con varios suplentes, empató con Independiente en La Bombonera a pocos días de jugar con River

Boca, con varios suplentes (debe jugar el martes por la Copa Libertadores) empató 1 a 1 con Independiente de Avellaneda este sábado en La Bombonera, en el clásico correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Ambos equipos necesitaban ganar para poder clasificarse a los playoffs.
El equipo auriazul se medirá el domingo 19 con River, en el Monumental, pero el martes próximo deberá jugar con Barcelona de Ecuador por el certamen continental.
Matías Abaldo puso en ventaja al Rojo a los 9 minutos del primer tiempo y a los 55' Milton Giménez empató para el dueño de casa.
Boca, que llegaba a este encuentro en medio de una muy buena racha -acumula un invicto de nueve partidos en el Torneo Apertura., que incluso se extiende a 11 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores-, pero comenzó mal el partido ante el elenco de Avellaneda.
Si bien Ángel Romero avisaba con un cabezazo que controló Rey, el visitante se puso en ventaja.
A los 9' metieron un pelotazo cruzado, la defensa local quedó mal parada y Abaldo desde un ángulo cerrado marcó el 1-0.
El juez Andrés Merlos cobraba un penal polémico para Boca -a instancias del VAR- por una falta inexistente adentro del área de Valdéz contra Alan Velasco y Giménez lo cambiaba por gol.
A los 17' del complemento Rey le tapó un mano a mano a Merentiel.
Pero fue empate en La Bombonera. El Xeneize y el Rojo no se sacaron ventajas.
Lo que viene para Boca
Tras jugar con el Rojo, el Xeneize recibirá a Barcelona de Ecuador el próximo martes a las 21, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Luego el equipo orientado por Claudio Úbeda pensará en el Superclásico, ya que el domingo 19 a las 17 visitará a River, por la fecha 15 del Torneo Apertura.