"Cuando la mencionan a ella...": Lucas Blondel rompió el silencio sobre los rumores en Boca

Blondel, acusado de filtrar información

Durante su última etapa en el mundo Boca, el rumor comenzó a hacerse cada vez más grande. En los pasillos de Brandsen 805 se decía que Blondel era el encargado de filtrarle información a la prensa.

Ante esta situación, ex Tigre fue tajante: "En Boca es muy difícil que no se filtre algo. Pasan un montón de cosas, y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente cree que pasan".

Sobre el momento en el que comenzaron a apuntar contra Morena Beltrán en redes, expresó: “Uno se banca más cosas que la familia porque está acostumbrado a los rumores, pero sí me duele cuando la hacen cargo a ella”.

Blondel fue claro al marcar la hipocresía del entorno: "Cuando estaba todo bien, ella era la mejor del mundo. Son las reglas del juego, pero lo más doloroso es cuando la mencionan a ella por algo que no era así".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2042453178843529463&partner=&hide_thread=false “Junté a algunos referentes y les dije: ‘la verdad no entiendo por qué se está diciendo esto’” - Lucas Blondel les aclaró a sus ex compañeros que él no era el ‘buchón de Boca’ por ser el novio de Morena Beltrán pic.twitter.com/RWqf7GFqc6 — PaseClave (@paseclave__) April 10, 2026

Su charla con los referentes de Boca

Lucas Blondel confesó que, producto de dichos rumores, tomó la determinación de reunir a los referentes del plantel para hablar del tema: "Junté a algunos referentes y les dije: 'La verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto'".

"Me dijeron que no me preocupara, ellos sabían que no era así", reveló el ahora jugador de Huracán, sobre la respuesta de sus excompañeros.

Finalmente, Blondel sentenció: “Tres años estuve en Boca, con More salgo hace dos. Si fuera así, me hubiesen apartado del plantel mucho antes”.