"Cuando la mencionan a ella...": Lucas Blondel rompió el silencio sobre los rumores en Boca

El mundo Boca es complicado. El jugador que llega sabe que estará constantemente bajo la lupa por su desempeño tanto dentro como fuera de la cancha. En este contexto, quien se refirió a esta situación fue el lateral derecho Lucas Blondel.
Lucas Blondel, hoy en Huracán, rompió el silencio sobre su paso por Boca. El defensor habló de los rumores que involucraban a Morena Beltrán
El mundo Boca es complicado. El jugador que llega sabe que estará constantemente bajo la lupa por su desempeño tanto dentro como fuera de la cancha. En este contexto, quien se refirió a esta situación fue el lateral derecho Lucas Blondel.
Tras aterrizar en Huracán, donde hoy disfruta de un presente renovado, el futbolista decidió romper el silencio y enfrentar las versiones que lo señalaban como el responsable de filtrar intimidades del vestuario.
El foco del conflicto no era solo él, sino su pareja: Morena Beltrán. En su charla, Blondel desmenuzó cómo es convivir con el rumor en el club más mediático del país y por qué le dolió que el ataque se desviara hacia su compañera de vida.
Durante su última etapa en el mundo Boca, el rumor comenzó a hacerse cada vez más grande. En los pasillos de Brandsen 805 se decía que Blondel era el encargado de filtrarle información a la prensa.
Ante esta situación, ex Tigre fue tajante: "En Boca es muy difícil que no se filtre algo. Pasan un montón de cosas, y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente cree que pasan".
Sobre el momento en el que comenzaron a apuntar contra Morena Beltrán en redes, expresó: “Uno se banca más cosas que la familia porque está acostumbrado a los rumores, pero sí me duele cuando la hacen cargo a ella”.
Blondel fue claro al marcar la hipocresía del entorno: "Cuando estaba todo bien, ella era la mejor del mundo. Son las reglas del juego, pero lo más doloroso es cuando la mencionan a ella por algo que no era así".
Lucas Blondel confesó que, producto de dichos rumores, tomó la determinación de reunir a los referentes del plantel para hablar del tema: "Junté a algunos referentes y les dije: 'La verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto'".
"Me dijeron que no me preocupara, ellos sabían que no era así", reveló el ahora jugador de Huracán, sobre la respuesta de sus excompañeros.
Finalmente, Blondel sentenció: “Tres años estuve en Boca, con More salgo hace dos. Si fuera así, me hubiesen apartado del plantel mucho antes”.