Boca está de racha y Claudio Úbeda tiene el probable equipo para recibir a Independiente

Boca recibirá este sábado a Independiente en uno de los partidos más atractivos de la 14ta fecha del Torneo Apertura y Claudio Úbeda define el once titular en el introducirá variantes.
Boca recibirá a Independiente en uno de los partidos más atractivos de la 14ta fecha del Torneo Apertura y Claudio Úbeda define el once titular.
Boca recibirá este sábado a Independiente en uno de los partidos más atractivos de la 14ta fecha del Torneo Apertura y Claudio Úbeda define el once titular en el introducirá variantes.
El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera y el conjunto xeneize buscará prolongar un invicto de 8 partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta los triunfos en la Copa Argentina y la Libertadores.
Boca está tercero en la Zona A con 20 puntos y un buen resultado lo dejaría muy cerca de asegurarse la clasificación a los playoffs, pero Úbeda podría poner a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez, con el objetivo de que los titulares lleguen bien descansados al duelo del martes 14 con Barcelona por Copa Libertadores.
Los once que pondría Úbeda ante el Rojo serían Leandro Brey; Juan Barinaga, Figal, Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Williams Allarcón, Belmonte, Alan Velasco; Giménez y Ángel Romero.
Más allá del partido con Independiente y del desgaste del marte pasado en Chile, Boca tiene por delante no solo el debut como local en la Libertadores sino que después jugará el Superclásico con River, en el Monumental.