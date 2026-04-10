Boca está de racha y Claudio Úbeda tiene el probable equipo para recibir a Independiente

El encuentro se llevará a cabo en La Bombonera y el conjunto xeneize buscará prolongar un invicto de 8 partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta los triunfos en la Copa Argentina y la Libertadores.

herrera 1 Ánder Herrera es uno de los recambios que usa Claudio Úbeda en Boca.

Boca está tercero en la Zona A con 20 puntos y un buen resultado lo dejaría muy cerca de asegurarse la clasificación a los playoffs, pero Úbeda podría poner a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez, con el objetivo de que los titulares lleguen bien descansados al duelo del martes 14 con Barcelona por Copa Libertadores.