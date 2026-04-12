Netflix: el drama coreano de 12 capítulos que atrapa a todos, pero no es apto para menores de edad

Dirigida por Kim Jae-hong y Park Mi-yeob, la serie logra equilibrar tensión, humanidad y crítica social. A lo largo de sus 12 capítulos, El sinuoso camino del derecho explora historias conmovedoras que reflejan conflictos reales, desde injusticias legales hasta luchas personales dentro del sistema judicial. Su enfoque procesal recuerda a los clásicos del género, pero con el sello distintivo de los K-dramas: personajes complejos, desarrollo emocional y giros narrativos impactantes.

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En definitiva, esta serie no solo entretiene, sino que invita a reflexionar sobre la justicia, la moral y las decisiones difíciles que enfrentan quienes trabajan en el ámbito legal. Para los amantes del drama judicial y las historias emotivas, El sinuoso camino del derecho es una opción imperdible dentro del catálogo actual de Netflix.