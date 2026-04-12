La serie El sinuoso camino del derecho es una de las apuestas más interesantes dentro del catálogo de series y películas coreanas de Netflix. Esta producción de 2025 combina el formato de casos legales con una narrativa profunda centrada en los dilemas éticos de sus protagonistas.
Netflix: el drama coreano de 12 capítulos que atrapa a todos, pero no es apto para menores de edad
Es un k-drama que está escondido en Netflix, pero los que lo han visto están fascinados con esta oferta del catálogo de series y películas coreanas
Dirigida por Kim Jae-hong y Park Mi-yeob, la serie logra equilibrar tensión, humanidad y crítica social. A lo largo de sus 12 capítulos, El sinuoso camino del derecho explora historias conmovedoras que reflejan conflictos reales, desde injusticias legales hasta luchas personales dentro del sistema judicial. Su enfoque procesal recuerda a los clásicos del género, pero con el sello distintivo de los K-dramas: personajes complejos, desarrollo emocional y giros narrativos impactantes.
En definitiva, esta serie no solo entretiene, sino que invita a reflexionar sobre la justicia, la moral y las decisiones difíciles que enfrentan quienes trabajan en el ámbito legal. Para los amantes del drama judicial y las historias emotivas, El sinuoso camino del derecho es una opción imperdible dentro del catálogo actual de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie El sinuoso camino del derecho
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El sinuoso camino del derecho versa: “Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor”.
Netflix: tráiler de la serie El sinuoso camino del derecho
Reparto de la serie El sinuoso camino del derecho
- Lee Jin-uk
- Jung Chae-yeon
- Lee Hak-ju
- Jeon Hye-bin
- Kim Eui-sung
- Kim Yeo-jin
- Hong Seo-jun
- Yun Yu-sun
- Cho Seung-yean
- Lee Sang-yeob
Dónde ver la serie El sinuoso camino del derecho, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El sinuoso camino del derecho se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El sinuoso camino del derecho se puede ver en Netflix.
- España: la serie El sinuoso camino del derecho se puede ver en Netflix.