Netflix es la plataforma de series y películas más popular a nivel mundial. Dentro de su catálogo, cuenta con producciones que han logrado posicionarse en la escena principal del mundo del streaming. Ese es el caso de un thriller de acción protagonizado por la actriz española Ester Expósito.
Netflix tiene el triller de 14 capítulos más subido de tono y cargado de escenas muy intensas
Ester Expósito es la protagonista de este thriller subido de tono y con escenas de alto impacto que arrasa entre las series y películas de acción en Netflix
Estamos hablando de Bandidos, una serie de 2 temporadas con 7 capítulos cada una que fue un éxito inmediato tras su estreno. Con escenas de acción y muy subida de tono, sigue vigente entre las producciones más aclamadas del catálogo de Netflix.
Tanto es así que la prensa especializada la respaldó con buenas críticas: “Bandidos tiene exactamente esas escenas de acción que las multitudes de las redes sociales estaban esperando para relamerse los bigotes de placer. Esto está escrito 100 por ciento para el ideal de consumo de Netflix”, declaró Álvaro Cueva de Diario Milenio.
Por su parte, Joel Keller desde Decider aseveró que, “con personajes simpáticos y un objetivo interesante en el centro de la historia del atraco, es el tipo de serie que se puede ver sin prisas y disfrutar entre cosas más serias”.
Netflix: de qué trata la serie Bandidos
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bandidos plantea: “¿Qué tienen en común un falsificador, una artista del engaño, un desertor de la universidad, un hacker, una policía, un exmilitar y una ladrona? Su amor por el dinero”.
La trama de la serie sigue a Miguel (Alfonso Dosal) y Lilí (Ester Expósito), quienes forman parte de un grupo de inadaptados que se embarcan en una aventura en el caribe mexicano, buscando un tesoro que está escondido en una tumba submarina en el mar, en un galeón español.
El problema es que no son los únicos que buscan el tesoro maya, por lo que estos astutos estafadores tendrán que agudizar su ingenio y hacer lo que sea para alcanzar el éxito.
Netflix: tráileres de la serie Bandidos
Reparto de Bandidos, serie de Netflix
- Ester Expósito (Lilí)
- Alfonso Dosal (Miguel)
- Nicolás Furtado (Octavio)
- Juan Pablo Medina (Wilson)
- Mabel Cadena (Inés)
- Andrés Baida (Ariel)
Dónde ver la serie Bandidos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bandidos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bandidos se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bandidos se puede ver en Netflix.