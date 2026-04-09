Netflix tiene el triller de 14 capítulos más subido de tono y cargado de escenas muy intensas

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Por su parte, Joel Keller desde Decider aseveró que, “con personajes simpáticos y un objetivo interesante en el centro de la historia del atraco, es el tipo de serie que se puede ver sin prisas y disfrutar entre cosas más serias”.

Netflix: de qué trata la serie Bandidos

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bandidos plantea: “¿Qué tienen en común un falsificador, una artista del engaño, un desertor de la universidad, un hacker, una policía, un exmilitar y una ladrona? Su amor por el dinero”.

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La trama de la serie sigue a Miguel (Alfonso Dosal) y Lilí (Ester Expósito), quienes forman parte de un grupo de inadaptados que se embarcan en una aventura en el caribe mexicano, buscando un tesoro que está escondido en una tumba submarina en el mar, en un galeón español.

El problema es que no son los únicos que buscan el tesoro maya, por lo que estos astutos estafadores tendrán que agudizar su ingenio y hacer lo que sea para alcanzar el éxito.

Netflix: tráileres de la serie Bandidos

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Reparto de Bandidos, serie de Netflix

Ester Expósito (Lilí)

Alfonso Dosal (Miguel)

Nicolás Furtado (Octavio)

Juan Pablo Medina (Wilson)

Mabel Cadena (Inés)

Andrés Baida (Ariel)

Dónde ver la serie Bandidos, según la zona geográfica