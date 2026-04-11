Fabrizio Sartori disfruta del momento histórico de Independiente Rivadavia

El delantero nacido en Río Gallegos y formado en Newell's se ganó un lugar en Independiente Rivadavia. "El grupo cada partido lo vive como una final. Es la mentalidad que tenemos cada vez que entramos a la cancha, entramos con la intención de presionar al rival, queremos terminar primeros en el grupo para definir de local en los playoffs", dijo el goleador.
Embed - Fabrizio Sartori Prieto y el gran presente de Independiente Rivadavia
Con respecto a su salida del partido, el delantero explicó: "Tenía un golpe, y también estaba un poco cansado. Fue una decisión del entrenador que todos sumemos minutos".
Fabrizio Sartori y el partido histórico que jugará la Lepra ante el Fluminense
Fabrizio Sartori es un jugador que luchó mucho para ganarse un lugar como titular en Independiente Rivadavia y es un agradecido de integrar este grupo. "Todos tiramos para el mismo lado y el presente que tenemos es por la unidad que tenemos como grupo", cerró.