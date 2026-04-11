Fabrizio Sartori disfruta del momento histórico de Independiente Rivadavia

lepra Los jugadores de Independiente Rivadavia festejaron con sus hinchas el triunfo frente a Argentinos Juniors. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El delantero nacido en Río Gallegos y formado en Newell's se ganó un lugar en Independiente Rivadavia. "El grupo cada partido lo vive como una final. Es la mentalidad que tenemos cada vez que entramos a la cancha, entramos con la intención de presionar al rival, queremos terminar primeros en el grupo para definir de local en los playoffs", dijo el goleador.

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Con respecto a su salida del partido, el delantero explicó: "Tenía un golpe, y también estaba un poco cansado. Fue una decisión del entrenador que todos sumemos minutos".