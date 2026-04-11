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Fabrizio Sartori disfruta del momento histórico de Independiente Rivadavia

Fabrizio Sartori es una de las figuras de Independiente Rivadavia en este 2026. El delantero destacó el trabajo del grupo tras la victoria ante Argentinos juniors

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Fabrizio Sartori, una de las figuras de Independiente Rivadavia en este 2026.

Fabrizio Sartori, una de las figuras de Independiente Rivadavia en este 2026.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Independiente Rivadavia venció 3 a 1 a Argentinos Juniors este sábado en el Bautista Gargantini, en nuevo triunfo en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Alfredo Berti aseguró su participación en los playoffs del certamen. El delantero azul Fabrizio Sartori habló de este Azul puntero en el torneo local y en la Copa Libertadores.

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Los jugadores de Independiente Rivadavia festejaron con sus hinchas el triunfo frente a Argentinos Juniors.

Los jugadores de Independiente Rivadavia festejaron con sus hinchas el triunfo frente a Argentinos Juniors.

El delantero nacido en Río Gallegos y formado en Newell's se ganó un lugar en Independiente Rivadavia. "El grupo cada partido lo vive como una final. Es la mentalidad que tenemos cada vez que entramos a la cancha, entramos con la intención de presionar al rival, queremos terminar primeros en el grupo para definir de local en los playoffs", dijo el goleador.

Embed - Fabrizio Sartori Prieto y el gran presente de Independiente Rivadavia

Con respecto a su salida del partido, el delantero explicó: "Tenía un golpe, y también estaba un poco cansado. Fue una decisión del entrenador que todos sumemos minutos".

Fabrizio Sartori y el partido histórico que jugará la Lepra ante el Fluminense

Independiente Rivadavia se enfrentará con el Fluminense, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ese partido se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en el Maracaná. Sobre este cruce, el delantero opinó: "Todos estamos viviendo un momento único, nosotros como jugadores, el cuerpo técnico, el club como institución. Hay que disfrutar este presente que estamos viviendo".

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Fabrizio Sartori Prieto se destaca en la Lepra.

Fabrizio Sartori Prieto se destaca en la Lepra.

Fabrizio Sartori es un jugador que luchó mucho para ganarse un lugar como titular en Independiente Rivadavia y es un agradecido de integrar este grupo. "Todos tiramos para el mismo lado y el presente que tenemos es por la unidad que tenemos como grupo", cerró.

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