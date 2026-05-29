Arqueología en toda su gloria: restauran una enorme tumba de dos milenios de antigüedad

Historia del descubrimiento de la tumba

interior tumba Las labores de los restauradores incluyeron la estabilización de la estructura interior.

La excavación del sitio ocurrió en el año 2014 y generó un enorme entusiasmo mundial debido a sus dimensiones arquitectónicas. Sin embargo, los investigadores comprobaron que el espacio sufrió saqueos constantes en la antigüedad, por lo que no quedaron objetos de valor.

Los análisis científicos dataron el origen de la edificación en el último cuarto del siglo cuarto antes de Cristo.

En las cámaras interiores descansaban los restos óseos maltratados de cinco personas, entre ellos una mujer mayor y dos hombres. El tamaño descomunal de la obra vincula este espacio con el entorno directo del rey Alejandro Magno.

Los expertos estudian la hipótesis de que el lugar perteneció a Hefestión, el general más cercano del líder macedonio.

Tecnología y arqueología del siglo veintiuno

interior monticulo El lujo que se observa en la decoración de la tumba indica que en su interior están enterradas personas de mucha importancia.

Un proyecto oficial del Ministerio de Cultura comenzó a documentar el terreno con el objetivo de lograr una reconstrucción digital exacta. Los profesionales de la arqueología aplican herramientas de análisis espectroscópico y escaneos en tres dimensiones de muy alta resolución.

Los datos recopilados facilitarán la recreación de los colores originales de los frisos y los mosaicos del lugar.

El cruce de datos con otras construcciones históricas de la región agiliza el estudio técnico de las pinturas de la época. La información reunida servirá también en la creación de visitas virtuales destinadas a museos y en la fabricación de réplicas físicas.

Las autoridades confirmaron que este complejo en Macedonia abrirá sus puertas al público general a comienzos del año 2028.