Arqueología en toda su gloria: restauran una enorme tumba de dos milenios de antigüedad

El imponente monumento funerario de la antigua Macedonia luce hoy con su esplendor original gracias a las tareas de restauración. Los especialistas lograron exponer la totalidad del muro exterior de mármol que rodea la monumental tumba, el cual posee una longitud de casi quinientos metros.
Los operarios cubrieron las zonas dañadas del sector sur con bloques antiguos dispersos en los alrededores del yacimiento arqueológico ubicado en el norte de Grecia.
La estabilización interna del complejo avanzó firme con la colocación de nuevos soportes metálicos que reemplazaron a las vigas viejas. Esta mejora permitió despejar la visual de las salas interiores del complejo por primera vez desde el inicio de las tareas. Las próximas intervenciones contemplan la colocación de la pesada puerta de mármol original en la cámara sepulcral del recinto.
Historia del descubrimiento de la tumba
La excavación del sitio ocurrió en el año 2014 y generó un enorme entusiasmo mundial debido a sus dimensiones arquitectónicas. Sin embargo, los investigadores comprobaron que el espacio sufrió saqueos constantes en la antigüedad, por lo que no quedaron objetos de valor.
Los análisis científicos dataron el origen de la edificación en el último cuarto del siglo cuarto antes de Cristo.
En las cámaras interiores descansaban los restos óseos maltratados de cinco personas, entre ellos una mujer mayor y dos hombres. El tamaño descomunal de la obra vincula este espacio con el entorno directo del rey Alejandro Magno.
Los expertos estudian la hipótesis de que el lugar perteneció a Hefestión, el general más cercano del líder macedonio.
Tecnología y arqueología del siglo veintiuno
Un proyecto oficial del Ministerio de Cultura comenzó a documentar el terreno con el objetivo de lograr una reconstrucción digital exacta. Los profesionales de la arqueología aplican herramientas de análisis espectroscópico y escaneos en tres dimensiones de muy alta resolución.
Los datos recopilados facilitarán la recreación de los colores originales de los frisos y los mosaicos del lugar.
El cruce de datos con otras construcciones históricas de la región agiliza el estudio técnico de las pinturas de la época. La información reunida servirá también en la creación de visitas virtuales destinadas a museos y en la fabricación de réplicas físicas.
Las autoridades confirmaron que este complejo en Macedonia abrirá sus puertas al público general a comienzos del año 2028.