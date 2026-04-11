Marcelo Gallardo: ¿año sabático o futuro en la Liga de España?

El 24 de febrero pasado Marcelo Gallardo anunció su desvinculación de River tras una mala segunda gestión, con magros resultados y desconexión con el plantel en el que se invirtió mucho dinero. Pese a que desde su entorno se habló de un "período de descanso", se lo vio en una cancha europea.
El Muñeco Gallardo, sorprendió a propios y extraños al mostrarse públicamente en un partido de la Liga de España. Fue en el vibrante empate entre la Real Sociedad y su visita, el Alavés, duelo por la 31ª fecha que finalizó en un abultado 3 a 3.
Marcelo Gallardo fue a ver un partido por la Liga de España
La imagen de un concentrado Muñeco Gallardo, en la tribuna generó muchas incógnitas respecto a su futuro inmediato. Se abrieron dos teorías, una cercana a las declaraciones del entrenador, que dijo querer tomarse un tiempo de descanso, y sólo fue a disfrutar de su pasión favorita; y la otra es la de un hipotético contacto con alguno de los clubes que jugaron este sábado en San Sebastián, y su interés por verlos en acción.
Además de sus pasos por River, Gallardo también fue director técnico de Nacional de Uruguay en la temporada 2011/12 y del Al Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024. En el fútbol árabe, Gallardo, al igual que ahora en River, no pudo cumplir toda la extensión del contrato y tuvo que dejar el cargo, y con roces con algunos jugadores del plantel.