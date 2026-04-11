Marcelo Gallardo: ¿año sabático o futuro en la Liga de España?

La imagen de un concentrado Muñeco Gallardo, en la tribuna generó muchas incógnitas respecto a su futuro inmediato. Se abrieron dos teorías, una cercana a las declaraciones del entrenador, que dijo querer tomarse un tiempo de descanso, y sólo fue a disfrutar de su pasión favorita; y la otra es la de un hipotético contacto con alguno de los clubes que jugaron este sábado en San Sebastián, y su interés por verlos en acción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2042947652669653148&partner=&hide_thread=false Marcelo Gallardo, presente en San Sebastián para ver el Real Sociedad-Deportivo Alavés. pic.twitter.com/cQLLih9kBs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2026

Marcelo Gallardo y en contraste entre dos gestiones en River

La última experiencia de Gallardo como director técnico fue en River, donde no tuvo un buen segundo ciclo y terminó dejando el cargo a finales de febrero luego de poco más de un año y medio.

La primera gestión del Muñeco -entre 2014 y 2022-, fue histórica para el club de Núñez, donde logró ganar la impresionante cantidad de 14 títulos (siete locales y siete internacionales), entre los que se destacan la Copa Libertadores de 2015 y 2018, eliminando en ambas al rival clásico: Boca.

Estatua de Marcelo Gallardo La primera gestión de Marcelo Gallardo en River fue histórica para el club, y en el estadio Monumental le levantaron una estatua.

Además de sus pasos por River, Gallardo también fue director técnico de Nacional de Uruguay en la temporada 2011/12 y del Al Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024. En el fútbol árabe, Gallardo, al igual que ahora en River, no pudo cumplir toda la extensión del contrato y tuvo que dejar el cargo, y con roces con algunos jugadores del plantel.