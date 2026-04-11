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Marcelo Gallardo: ¿año sabático o futuro en la Liga de España?

A casi dos meses de su salida de River Plate, Marcelo Gallardo apareció públicamente en un partido de la Liga de España, generando incógnitas sobre su realidad

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marcelo Gallardo apareció en un partido de la Liga de España. ¿Despuntado el vicio o analizando a futuros dirigidos?

Marcelo Gallardo apareció en un partido de la Liga de España. ¿Despuntado el vicio o analizando a futuros dirigidos?

El 24 de febrero pasado Marcelo Gallardo anunció su desvinculación de River tras una mala segunda gestión, con magros resultados y desconexión con el plantel en el que se invirtió mucho dinero. Pese a que desde su entorno se habló de un "período de descanso", se lo vio en una cancha europea.

El Muñeco Gallardo, sorprendió a propios y extraños al mostrarse públicamente en un partido de la Liga de España. Fue en el vibrante empate entre la Real Sociedad y su visita, el Alavés, duelo por la 31ª fecha que finalizó en un abultado 3 a 3.

Marcelo Gallardo fue a ver un partido por la Liga de España

El ex DT de River Plate, reemplazado en River por Eduardo Coudet, fue enfocado por las cámaras de televisión durante el partido en el que la Real Sociedad recibió al Alavés en el Estadio de Anoeta, por la trigésimo primera fecha del campeonato español. Allí se lo vio con Hernán Berman, el un reconocido agente de jugadores de la agencia HB Fútbol Elite, y representante del entrenador en receso.

La imagen de un concentrado Muñeco Gallardo, en la tribuna generó muchas incógnitas respecto a su futuro inmediato. Se abrieron dos teorías, una cercana a las declaraciones del entrenador, que dijo querer tomarse un tiempo de descanso, y sólo fue a disfrutar de su pasión favorita; y la otra es la de un hipotético contacto con alguno de los clubes que jugaron este sábado en San Sebastián, y su interés por verlos en acción.

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Marcelo Gallardo y en contraste entre dos gestiones en River

La última experiencia de Gallardo como director técnico fue en River, donde no tuvo un buen segundo ciclo y terminó dejando el cargo a finales de febrero luego de poco más de un año y medio.

La primera gestión del Muñeco -entre 2014 y 2022-, fue histórica para el club de Núñez, donde logró ganar la impresionante cantidad de 14 títulos (siete locales y siete internacionales), entre los que se destacan la Copa Libertadores de 2015 y 2018, eliminando en ambas al rival clásico: Boca.

Estatua de Marcelo Gallardo
La primera gesti&oacute;n de Marcelo Gallardo en River fue hist&oacute;rica para el club, y en el estadio Monumental le levantaron una estatua.

La primera gestión de Marcelo Gallardo en River fue histórica para el club, y en el estadio Monumental le levantaron una estatua.

Además de sus pasos por River, Gallardo también fue director técnico de Nacional de Uruguay en la temporada 2011/12 y del Al Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024. En el fútbol árabe, Gallardo, al igual que ahora en River, no pudo cumplir toda la extensión del contrato y tuvo que dejar el cargo, y con roces con algunos jugadores del plantel.

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