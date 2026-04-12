El árbol que bebe 40 litros al día: las motobombas naturales del planeta Tierra que salvan el ecosistema

Este árbol posee una capacidad sorprendente para mover agua desde las raíces hasta la atmósfera. Una especie que funciona como una verdadera “bomba natural” del planeta Tierra.
Este árbol es una opción poderosa para quienes buscan controlar humedad en suelos muy saturados o recuperar terrenos encharcados, pero no siempre es ideal para espacios pequeños o jardines domésticos. Su fuerza está en otra escala, la del paisaje.
El árbol que bebe 40 litros al día: las motobombas naturales del planeta Tierra, secan tu jardín
Entre las especies más conocidas por su alta demanda hídrica están los eucaliptos y algunos sauces, árboles capaces de transpirar grandes cantidades de agua cada día. En condiciones favorables, un ejemplar adulto puede movilizar decenas e incluso cientos de litros diarios, dependiendo del clima, el tamaño y la disponibilidad de agua.
No es que “beba” como un animal, pero su sistema funciona como un circuito continuo. Absorbe agua del suelo, la transporta por su tronco y la libera a la atmósfera en forma de vapor a través de sus hojas. Este proceso, llamado transpiración, es tan intenso que puede modificar la humedad del terreno alrededor. Por eso, en algunos contextos, estos árboles se utilizan en proyectos de drenaje natural o fitoremediación, ayudando a secar suelos encharcados o recuperar áreas degradadas del planeta Tierra.
No es un árbol para cualquier jardín: belleza fuerte, raíces activas
A diferencia de especies frutales pensadas para patios pequeños, estos árboles pueden alcanzar grandes alturas y desarrollar sistemas radiculares extensos que buscan activamente el agua en profundidad.
Sus hojas suelen ser aromáticas, de tonos verde grisáceo o intenso según la especie, y su copa puede proyectar una sombra amplia y densa. En verano, su actividad hídrica se intensifica, especialmente en días calurosos, cuando el consumo de agua aumenta de forma notable.
Esto los convierte en aliados de grandes espacios naturales, pero no siempre en la mejor opción para veredas, casas con cañerías cercanas o jardines reducidos. La expresión no es casual. Estos árboles funcionan como un sistema biológico de succión y liberación de agua:
- Absorben humedad del suelo de manera constante
- La transportan internamente con gran eficiencia
- La devuelven al ambiente en forma de vapor