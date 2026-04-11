Los hinchas de Independiente Rivadavia, entre el partido con Argentinos y el viaje a Brasil

Es imposible que los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas no piensen en el histórico desafío internacional que se viene, pero también todos son conscientes de que primero está la competencia local y la posibilidad de ganar para seguir puntero y asegurar definitivamente la clasificación a los playoffs.

Con una racha de 4 victorias consecutivas, Independiente Rivadavia le lleva 10 puntos al 9no (Barracas Central) cuando faltan solo 4 fechas para completar la fase inicial del certamen, es decir que un triunfo este sábado, ante su gente, confirmará el lugar entre los 8 que disputarán el título.

hinchas-independiente-rivadavia2 Foto: Crisrian Lozano/ Diario UNO

Por otro lado, y tras la decepción que significó la doble eliminación en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, Argentinos Juniors llega a Mendoza para buscar un resultado que le permita alcanzar a los azules en la cima del Grupo B del Torneo Apertura.

La palabra de los leprosos

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Sebastián y Lisandro Lima, padre e hijo de sangre Azul, aseguran que no pudieron viajar a partido del próximo miércoles, pero que lo disfrutarán en casa con un asado. "Firmo el empate, pero mi ilusión me dice que lo ganamos", dice el más chico.

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Joaquín y Lisandro son dos chicos jóvenes que, tras ver campeón a Independiente Rivadavia, ahora lo disfrutarán en tierras brasileras, nada menos que en la Copa Libertadores. "Con mucha emoción. Nos vamos el lunes en auto a Chile, de allí a Brasil, donde nos quedamos hasta el jueves".

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Con fanáticos esperando ya en el Maracaná, y muchos cambios cuidando piernas, la Lepra buscará un triunfo que lo deposite en la fase final del Torneo Apertura.