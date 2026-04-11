Luego de haber comenzado con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se reencuentra con sus hinchas en el estadio Bautista Gargantini.
Los hinchas de Independiente Rivadavia, entre el partido con Argentinos y el viaje a Brasil
A minutos de enfrentar a Argentinos Juniors, los hinchas de Independiente Rivadavia llegan al Bautista Gargantini. Además, ya piensan en su viaje a Brasil
Si bien el cuerpo técnico y los futbolistas están enfocados en lo que será el mano a mano de este sábado ante Argentinos Juniors en la Catedral, los hinchas ya piensan en lo que será su viaje a Brasil.
Los hinchas de Independiente Rivadavia, entre el Gargantini y Brasil
Independiente Rivadavia visitará a Fluminense el próximo miércoles, 15 de abril, y los fanáticos ya tienen las valijas armadas para lo que será una nueva cita con la historia.
Es imposible que los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas no piensen en el histórico desafío internacional que se viene, pero también todos son conscientes de que primero está la competencia local y la posibilidad de ganar para seguir puntero y asegurar definitivamente la clasificación a los playoffs.
Con una racha de 4 victorias consecutivas, Independiente Rivadavia le lleva 10 puntos al 9no (Barracas Central) cuando faltan solo 4 fechas para completar la fase inicial del certamen, es decir que un triunfo este sábado, ante su gente, confirmará el lugar entre los 8 que disputarán el título.
Por otro lado, y tras la decepción que significó la doble eliminación en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, Argentinos Juniors llega a Mendoza para buscar un resultado que le permita alcanzar a los azules en la cima del Grupo B del Torneo Apertura.
La palabra de los leprosos
Sebastián y Lisandro Lima, padre e hijo de sangre Azul, aseguran que no pudieron viajar a partido del próximo miércoles, pero que lo disfrutarán en casa con un asado. "Firmo el empate, pero mi ilusión me dice que lo ganamos", dice el más chico.
Joaquín y Lisandro son dos chicos jóvenes que, tras ver campeón a Independiente Rivadavia, ahora lo disfrutarán en tierras brasileras, nada menos que en la Copa Libertadores. "Con mucha emoción. Nos vamos el lunes en auto a Chile, de allí a Brasil, donde nos quedamos hasta el jueves".
Con fanáticos esperando ya en el Maracaná, y muchos cambios cuidando piernas, la Lepra buscará un triunfo que lo deposite en la fase final del Torneo Apertura.