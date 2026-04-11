Alfredo Berti antes del partido de Independiente Rivadavia con Fluminense: "Lo plantearemos de igual a igual"

"A todos los partidos los jugamos como una final porque queremos ser competitivos en todas las competiciones que tenemos, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos, tenemos que seguir por ese camino", afirmó.

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"Somos un equipo que tenemos un tiempo de rodaje, tratamos de ser humildes, de respetar a todos, no nos creemos menos que nadie y así funciona este grupo", tiró Berti.

Luego fue consultado acerca de lo que espera para el cotejo ante Fluminense y expresó: "Todos los partidos para nosotros tienen la misma importancia, la Copa Argentina, la Liga y la Copa Libertadores, lo vamos a abordar con la misma seriedad y el deseo que tienen estos futbolistas partido a partido, empezaremos a preparar el partido de Brasil y lo plantearemos de igual a igual como lo hacemos en todas las canchas".

Alfredo Berti le mandó un saludo a Daniel Vila

"Quiero mandarle un saludo a un amigo que se llama Daniel (Vila, el presidente del club azul), quiero decirle que se cuide, que todo el equipo va a tratar de ir a Brasil a ganar, así se lo podemos dedicar a él", finalizó.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra se enfrentará con Fluminense, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ese partido se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en el Maracaná.