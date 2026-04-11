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Alfredo Berti antes del partido de Independiente Rivadavia con Fluminense: "Lo plantearemos de igual a igual"

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el triunfo sobre Argentinos Juniors. Habló del partido ante Fluminense

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alfredo Berti se quedó conforme con la labor de Independiente Rivadavia ante Argentinos y ya piensa en Fluminense.

Alfredo Berti se quedó conforme con la labor de Independiente Rivadavia ante Argentinos y ya piensa en Fluminense.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, se mostró feliz tras el triunfo 3 a 1 de este sábado sobre Argentinos Juniors, en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 14 del Torneo Apertura. Habló del partido que se viene ante Fluminense.

Berti se refirió al buen nivel que mostró el Azul ante el Bicho, que en el primer tiempo tuvo la expulsión de Hernán López Muñoz. "Desde el arranque mostramos ser superiores al rival, con 11 futbolistas y con 10 tuvimos el control del juego, la verdad que los futbolistas jugaron el partido como una final y estoy muy satisfecho por lo realizado. Leonard (Costa) tuvo un golpe en la cabeza y salió por precaución", dijo en la conferencia de prensa posterior al cotejo.

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Berti est&aacute; feliz porque la Lepra vive un momento hist&oacute;rico.

Berti está feliz porque la Lepra vive un momento histórico.

"Tenemos un grupo muy confiable, con futbolistas que se entregan día a día -como digo siempre- por el bien común, están todos muy involucrados en todo lo que está jugando Independiente; hay que seguir transitando este camino de mucho trabajo, de mucho sacrificio. de mucho deseo de querer estar, todos quieren estar y esos nos da tranquilidad a todos"., añadió el DT.

"A todos los partidos los jugamos como una final porque queremos ser competitivos en todas las competiciones que tenemos, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos, tenemos que seguir por ese camino", afirmó.

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"Somos un equipo que tenemos un tiempo de rodaje, tratamos de ser humildes, de respetar a todos, no nos creemos menos que nadie y así funciona este grupo", tiró Berti.

Luego fue consultado acerca de lo que espera para el cotejo ante Fluminense y expresó: "Todos los partidos para nosotros tienen la misma importancia, la Copa Argentina, la Liga y la Copa Libertadores, lo vamos a abordar con la misma seriedad y el deseo que tienen estos futbolistas partido a partido, empezaremos a preparar el partido de Brasil y lo plantearemos de igual a igual como lo hacemos en todas las canchas".

Alfredo Berti le mandó un saludo a Daniel Vila

"Quiero mandarle un saludo a un amigo que se llama Daniel (Vila, el presidente del club azul), quiero decirle que se cuide, que todo el equipo va a tratar de ir a Brasil a ganar, así se lo podemos dedicar a él", finalizó.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

La Lepra se enfrentará con Fluminense, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ese partido se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en el Maracaná.

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