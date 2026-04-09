Alfredo Berti y el presente histórico de Independiente Rivadavia: "No es una racha, es trabajo"

"Todo lo que se juega es importante. Estos chicos vienen de ser muy competitivos. Están en un lugar de privilegio y todos quieren seguir jugando. Hay que tratar de hacer un buen partido con Argentinos para sostenernos. Si bien estamos casi clasificados, queremos seguir donde estamos, que es un puesto de privilegio", sumó Alfredo Berti sobre el gran presente de la Lepra.

Cuando le preguntaron si tenía pensado rotar el equipo producto de la seguidilla de partidos que se avecinan, su respuesta fue contundente: "Tuve la suerte en el año 92, con Newell's, de jugar la doble competencia. Torneo y Copa Libertadores. 16 o 17 futbolistas jugábamos todos los partidos. Salimos campeones del torneo y llegamos a la final de la Copa Libertadores. Nosotros vamos rotar cuando consideremos que es bueno para el bien común. Pero eso de rotar jugadores para que otros descansen no. A nosotros nos encanta jugar al fútbol y qué mejor que tener doble o triple competencia. Cuando uno esté cansado, levantará la mano y entrará otro. No hay mucho más que eso".

Alfredo Berti Alfredo Berti ya piensa en lo que se le viene a Independiente Rivadavia. Nicolás Ríos / Diario UNO

"No creo que sea una racha", explicó Berti

Actualmente Independiente Rivadavia lidera la Zona B y la tabla Anual de la Liga Profesional además del Grupo C de la Copa Libertadores. Con respecto al gran inicio de semestre, Berti dejó clara su postura: "No creo que sea una racha. Es consecuencia del trabajo y el esfuerzo de hace dos años. Es un equipo que está configurado con mucho entrenamiento, sacrificio y disposición para afrontar cada partido como una final. El secreto de todo esto es seguir recorriendo el camino que estos chicos están recorriendo. De trabajo, esfuerzo y sacrificio. De esta manera se consiguen cosas importantes. Esto es obra de cada uno de los futbolistas. Nosotros damos las directivas, pero ellos están al pie del cañón para hacerse cargo. Demuestran carácter, deseo de progreso e ilusión de poder seguir compitiendo al más alto nivel".

Una de las sorpresas en el debut continental fue la posición de Leonard Costa. El uruguayo, zaguero central por naturaleza, jugó de mediocampista central y lo hizo de gran manera. Su performance le valió el elogio por parte del entrenador.

"El estar tanto tiempo juntos a nosotros nos permite sacar conclusiones sobre los futbolistas y los puestos que pueden ir ocupando además del suyo natural. A Leo (Costa) le veo cosas de número 5. Tiene buen pase de pelota, tiene timing, liderazgo y tácticamente es un futbolista que entiende lo que está haciendo dentro de la cancha. Son indicativos que a uno lo hacen pensar que puede jugar en esa posición. Le dije dos o tres cositas que pretendía y lo ha hecho muy bien. Se lo dije adelante de los compañeros, ahora tiene otro puesto más en el que puede jugar. Eso es agradable tanto para mí como para el futbolista", explicó.

El calendario de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Tras comenzar con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores, así seguirá el camino de Independiente Rivadavia en el Grupo C: