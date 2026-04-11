Galería de fotos: los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Gargantini en el partido con Argentinos Juniors

Los seguidores de Independiente Rivadavia coparon el estadio Bautista Gargantini este sábado en el partido con Argentinos Juniors, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura. El Azul -el equipo orientado por Alfredo Berti- es puntero de la Zona B, lidera la tabla anual y los hinchas no quisieron perderse este partido.
Independiente Rivadavia jugó este importante cotejo antes de emprender el viaja a Brasil para enfrentar al Fluminense, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ese partido se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en el Maracaná.
Los fanáticos de la Lepra están entusiasmados por la excelente campaña en el Torneo Apertura y además el Azul arrancó la Libertadores venciendo por 1 a 0 a Bolívar de Bolivia el martes pasado -con un gol de Matías Fernández-, en el Malvinas Argentinas, en lo que significó su debut absoluto en el certamen continental.
Para muchos, Independiente Rivadavia es el mejor equipo del fútbol argentino, no sólo porque lidera la tabla anual, sino porque gana seguido y además juega bien. Berti es un buen líder y ha sabido motivar a un equipo que consiguió un logro muy importante en el 2025, al quedarse con la Copa Argentina, un hito en su historia y para el fútbol mendocino.
Las postales de los hinchas de Independiente Rivadavia: