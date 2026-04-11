Galería de fotos: los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Gargantini en el partido con Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia jugó este importante cotejo antes de emprender el viaja a Brasil para enfrentar al Fluminense, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ese partido se jugará el próximo miércoles a las 21.30 en el Maracaná.

hinchas-independiente-rivadavia1 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los fanáticos de la Lepra están entusiasmados por la excelente campaña en el Torneo Apertura y además el Azul arrancó la Libertadores venciendo por 1 a 0 a Bolívar de Bolivia el martes pasado -con un gol de Matías Fernández-, en el Malvinas Argentinas, en lo que significó su debut absoluto en el certamen continental.