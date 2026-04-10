El líder Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini: hora y cómo verlo

Independiente Rivadavia busca seguir en lo más alto

A cinco meses de haberlo enfrentado en la final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia volverá a verse las caras con Argentinos Juniors.

La cita será este sábado, a partir de las 15.30, en el estadio Bautista Gargantini. Alfredo Berti tendría pensado introducir varias modificaciones con respecto al equipo que viene de ganar en su debut en la Copa Libertadores.

Tomás Bottari, que fue suplente en el torneo continental, sería de la partida. De esta manera restaría conocer quién acompañará a Sheyko Studer en la zaga central: Leonard Costa o Iván Villalba.

Las dudas llegan en el sector ofensivo. Tanto Sebastián Villa como Alex Arce podrían ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Cabe recordar que el siguiente compromiso de Independiente Rivadavia será, nada más y nada menos, que ante Fluminense en el estadio Maracaná. Es por ello que la rotación podría decir presente en el Bautista Gargantini.

studer-independiente-rivadavia1 Independiente Rivadavia buscará seguir por la senda del triunfo. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Por su parte Argentinos viene en plena remontada. El elenco de La Paternal ganó sus últimos cuatro compromisos y acumula siete encuentros al hilo sin conocer la derrota.

Los comandados por Nicolás Diez vienen de vencer 3-2 a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona. Con respecto al once titular que venció al Taladro, el DT meterá una variante obligada.

Francisco Álvarez llegó a la quinta amarilla y deberá purgar con una fecha de suspensión. Su lugar será ocuparo por Erik Godoy. Con respecto a la ofensiva, el entrenador mantiene una duda: continúa como titular Iván Morales o retorna Tomás Molina.

Probables formaciones