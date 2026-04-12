Estudio descubre que la meditación comienza a funcionar a los 7 días

La sangre de los voluntarios también mostró novedades tras el estudio. Las células optimizaron la producción de energía y el uso de combustible biológico. Además, se registró un aumento de proteínas que ayudan a las neuronas a sobrevivir y formar vínculos nuevos. Este fenómeno fortalece la memoria y facilita el aprendizaje en poco tiempo.

Beneficios directos de la meditación

El sistema inmunológico presentó un equilibrio mayor tras los siete días de ejercicios. Las defensas se prepararon para reparar tejidos y responder al estrés de forma eficiente. Al mismo tiempo, el cuerpo comenzó a producir sustancias naturales que alivian el dolor. Elementos como la betaendorfina aumentaron su presencia en el organismo de los sujetos analizados.

meditacion-salud-y-bienestar-freepik-(2) La meditación tiene un efecto real en el cuerpo.

La mejora en la salud general se vinculó directamente con la profundidad de la experiencia mental. Quienes lograron estados de concentración más intensos mostraron cambios biológicos más notorios. El cuerpo reacciona a la atención enfocada mediante una modificación del metabolismo. La ciencia comprueba así que el bienestar físico depende estrechamente del entrenamiento de la mente.