El lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear se convirtió en algo más que una postal del sector productivo: fue también un escenario político de precandidatos a la gobernación marcaron presencia y comenzaron a delinear posicionamientos de cara al futuro. Entre ellos, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.
El lanzamiento de la Fiesta de la Ganadería, vidriera política para la sucesión de Alfredo Cornejo
Se desarrollo en Alvear el Día de Campo en el que se presentó la Fiesta de la Ganadería. El Gobierno destacó que la actividad está en un momento histórico
El tradicional Día de Campo, realizado en Agropecuaria Los Huarpes, reunió a funcionarios provinciales, intendentes y dirigentes que, además de respaldar la actividad ganadera, aprovecharon la jornada para mostrarse cerca del sector productivo, en un contexto económico adverso para las pymes.
Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema y el anfitrión, el intendente Alejandro Molero, de General Alvear. También estuvieron presentes los referentes de las cámaras de Comercio y Ganadería.
La ganadería, eje del discurso político
Más allá del evento en sí, la ganadería fue el punto de coincidencia en los discursos. Con un sector que muestra señales de crecimiento y oportunidades por la apertura de mercados internacionales, los dirigentes pusieron el foco en la producción como motor de la economía.
Mema señaló: “La ganadería está en un momento histórico, con una oportunidad única por la apertura de la Argentina”. Y puso en contexto los recientes acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea.
“Desde el Gobierno venimos apostando hace años a esta actividad con obras concretas. Hemos hecho acueductos para el secano, inversiones en rutas y llevado electricidad a los campos. Todo esto se hizo esperando este momento, y creemos que nos encuentra en una buena sintonía”, aseveró el ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial.
Territorio, cercanía y mensaje al electorado
El Día de Campo no solo permitió mostrar avances técnicos, como sistemas de riego, uso de energías renovables y mejora genética— sino también escenificar cercanía con productores y actores clave del interior provincial.
El contacto directo, las recorridas y las charlas informales funcionaron como parte de una estrategia política clara: reforzar la presencia territorial y posicionarse en uno de los sectores que el oficialismo considera clave para la recuperación económica. En tal sentido, Mema destacó las obras viales realizadas con Fondos del Resarcimiento y que están próximas a concluirse.
Una vidriera política en el sur
En un año atravesado por definiciones políticas, la Fiesta de la Ganadería volvió a consolidarse como una vidriera donde no solo se discute producción, sino también poder.
Uno de los protagonistas fue el ministro de Educación que anunció la firma de convenios para el dictado de cursos, como el mantenimiento de alambrados y de manejo de drones.
"Vamos a poner este año tecnologías de última generación para que los chicos hagan sus cursos en la La Universidad General Alvear Cooperativa", indicó el titular de la DGE.
Por su parte, Suarez reconoció los avances y aportes del Gobierno y lo diferenció del accionar de Nación: "Vemos que en los aspectos en que el gobierno nacional se retira, la provincia invierte en caminos y acompaña en las reformas necesarias como la Modernización Laboral en la que apoyaron nuestros legisladores".
"Estamos enfocados en los reclamos de los sectores que generan empleo", subrayó.
Con la agenda enfocada en el desarrollo, la infraestructura y el acompañamiento al sector privado, los dirigentes que pasaron por General Alvear dejaron en claro que la ganadería no solo es estratégica para la economía provincial, sino también un eje central en la construcción del discurso político rumbo a las próximas elecciones.