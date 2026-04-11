La Policía trabajó en dos fuertes accidentes en Mendoza: un rescate aéreo y un motociclista grave

accidente en Potrerillos, motociclista grave Un motociclista está grave tras un accidente cerca de Potrerillos. Foto: Ministerio de Seguridad

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Central. En tanto, al conductor del vehículo, de 37 años, se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. Interviene la Oficina Fiscal correspondiente.

Rescate áereo a un ciclista en zona de díficil acceso

Horas antes, en la zona de Barrancas (Maipú) se desplegó un operativo de rescate aéreo para asistir a un ciclista de 57 años que había sufrido una caída mientras practicaba mountain bike en el circuito local.

El hecho tuvo lugar en el “Sendero Circuito Ciclístico Barrancas”, en un sector de terreno sinuoso y con pendientes pronunciadas, ubicado a unos 3 kilómetros de la Ruta Provincial 14. Tras un llamado al 911, personal policial y del SEC llegó al lugar y constató que el acceso terrestre era complejo.

El hombre se encontraba consciente, pero con fuertes dolores en el tórax. Debido a las dificultades del terreno, se solicitó la intervención de un helicóptero policial, que permitió su evacuación. Durante el traslado, fue asistido por personal médico, que diagnosticó un politraumatismo de tórax.

El ciclista fue derivado inicialmente al helipuerto del Hospital Central y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Español para su atención.