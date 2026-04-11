Dos intensos operativos de rescate se registraron en las últimas horas en distintos puntos de Mendoza, dejando como saldo a un motociclista en grave estado y a un ciclista evacuado por vía aérea tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso.
La Policía trabajó en dos fuertes accidentes en Mendoza: un rescate aéreo y un motociclista grave
Un ciclista fue evacuado tras caer en una pendiente en el Sendero Ciclístico Barrancas. Otro motociclista está grave al ser embestido cerca de Potrerillos
Uno de los rescates se realizó cerca de las 16:10 en la Ruta Nacional 7, a unos 500 metros del ingreso a Potrerillos, en jurisdicción de la Comisaría 53° de Luján de Cuyo.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial involucró a una camioneta Jeep que circulaba en sentido Este-Oeste y una motocicleta Kawasaki Ninja 1000 que la impactó desde atrás. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor, identificado como J. L., de 63 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Central. En tanto, al conductor del vehículo, de 37 años, se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo. Interviene la Oficina Fiscal correspondiente.
Rescate áereo a un ciclista en zona de díficil acceso
Horas antes, en la zona de Barrancas (Maipú) se desplegó un operativo de rescate aéreo para asistir a un ciclista de 57 años que había sufrido una caída mientras practicaba mountain bike en el circuito local.
El hecho tuvo lugar en el “Sendero Circuito Ciclístico Barrancas”, en un sector de terreno sinuoso y con pendientes pronunciadas, ubicado a unos 3 kilómetros de la Ruta Provincial 14. Tras un llamado al 911, personal policial y del SEC llegó al lugar y constató que el acceso terrestre era complejo.
El hombre se encontraba consciente, pero con fuertes dolores en el tórax. Debido a las dificultades del terreno, se solicitó la intervención de un helicóptero policial, que permitió su evacuación. Durante el traslado, fue asistido por personal médico, que diagnosticó un politraumatismo de tórax.
El ciclista fue derivado inicialmente al helipuerto del Hospital Central y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Español para su atención.