Estudio descubre por accidente cómo mantener a las chinches fuera de tu hogar

Un reciente estudio realizado en la Universidad de California en Riverside determinó que las chinches sienten un rechazo instintivo hacia las superficies con agua. El descubrimiento ocurrió de forma fortuita mientras los entomólogos trabajaban con colonias de estos insectos en frascos de laboratorio. Al observar que los especímenes evitaban zonas húmedas, los expertos profundizaron en una conducta hasta ahora desconocida para la ciencia.
La investigación destaca que la chinche común de cama posee un cuerpo plano con aberturas respiratorias laterales denominadas espiráculos. El contacto directo con el agua representa un riesgo mortal para estos parásitos, ya que el líquido bloquea sus vías de respiración. Esta vulnerabilidad física explica por qué los insectos prefieren mantenerse lejos de cualquier rastro de humedad en el ambiente.
Liquido repelente
Durante las pruebas del estudio, los especialistas notaron que tanto machos como hembras reaccionaban con rapidez ante el papel mojado. Los insectos realizaban giros bruscos para alejarse de las zonas húmedas dentro de los recipientes. Este comportamiento se repitió en todas las etapas de vida de las chinches, desde las más jóvenes hasta las adultas, confirmando un patrón biológico constante.
El descubrimiento de esta sensibilidad extrema permite pensar en nuevas estrategias de control. Dado que las plagas desarrollaron resistencia a los pesticidas químicos en las últimas dos décadas, comprender sus debilidades naturales resulta fundamental. Los científicos utilizaron agua destilada para comprobar que la humedad, y no otro componente químico, era el factor que generaba el rechazo inmediato.
Descubrimiento fortuito en el laboratorio
La filtración de un alimentador artificial permitió ver que las chinches no se acercaban a la sangre si esta empapaba el papel donde reposaban. Aunque inicialmente los investigadores pensaron que beberían el fluido con facilidad, los insectos prefirieron el aislamiento. El estudio ratifica que la capacidad adhesiva de la humedad asusta a estos animales por el peligro de quedar atrapados.
El uso de agua surge como una recomendación básica para quienes sospechen que portan algún espécimen en su cuerpo. Un baño simple elimina el riesgo personal, aunque el control en muebles y camas requiere otros procesos adicionales. Este descubrimiento aporta datos valiosos para mejorar la higiene y el manejo de infestaciones en viviendas de manera natural.