Estudio científico: jugar con tu hijo lo puede transformar en una persona activa

El inicio de una vida saludable no ocurre durante la juventud, sino mucho antes. Un reciente estudio realizado en Canadá determinó que las rutinas establecidas a los dos años y medio definen el futuro físico de los menores. Los investigadores analizaron cómo las costumbres tempranas influyen en el comportamiento posterior. Según los datos obtenidos, el vínculo inicial resulta fundamental para evitar el sedentarismo en etapas escolares.
La Organización Mundial de la Salud advierte que una gran parte de la población joven no realiza suficiente actividad física. El estudio sugiere que este problema tiene raíces profundas en la infancia. Las interacciones diarias y el movimiento constante dentro del hogar funcionan como una base sólida. Los niños que adquieren estos hábitos mantienen una mejor relación con el deporte al crecer.
Hábitos saludables durante la infancia
Los expertos centraron su atención en tres pilares básicos para cada niño: el descanso, el control de las pantallas y la actividad. Cuando estos elementos se combinan de forma equilibrada, los beneficios aparecen a largo plazo. Sin embargo, muy pocos menores cumplen con todas las recomendaciones diarias de salud. La falta de estos pilares debilita la constancia física en el futuro.
El acto de jugar representa la herramienta más potente para generar un cambio real. La participación de los padres en estas dinámicas fomenta una asociación positiva con el esfuerzo físico. Un niño que corre o salta con su familia desarrolla una motivación natural que perdura. Estas experiencias compartidas son más efectivas que cualquier regla estricta sobre el ejercicio.
Resultados tras una década de seguimiento
La investigación monitoreó a más de mil participantes desde finales de los años noventa hasta que cumplieron los doce años. Durante este tiempo, el equipo observó que cada pequeña actividad realizada en la etapa preescolar sumaba minutos de ejercicio en la pubertad. El vínculo entre el pasado y el presente resultó innegable en los análisis estadísticos.
Las niñas presentaron una conexión todavía más fuerte entre las rutinas iniciales y su conducta posterior. Fomentar que cada niño tenga espacios para jugar sin dispositivos electrónicos mejora su bienestar general. Las familias que priorizan el movimiento juntos logran que sus hijos vean el deporte como una parte normal de su rutina diaria.