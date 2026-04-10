Estudio científico: jugar con tu hijo lo puede transformar en una persona activa

hijo jugar El estudio dejó muy bien marcadas cuales son las actividades que le hacen bien a los niños.

El acto de jugar representa la herramienta más potente para generar un cambio real. La participación de los padres en estas dinámicas fomenta una asociación positiva con el esfuerzo físico. Un niño que corre o salta con su familia desarrolla una motivación natural que perdura. Estas experiencias compartidas son más efectivas que cualquier regla estricta sobre el ejercicio.

Resultados tras una década de seguimiento

La investigación monitoreó a más de mil participantes desde finales de los años noventa hasta que cumplieron los doce años. Durante este tiempo, el equipo observó que cada pequeña actividad realizada en la etapa preescolar sumaba minutos de ejercicio en la pubertad. El vínculo entre el pasado y el presente resultó innegable en los análisis estadísticos.

Las niñas presentaron una conexión todavía más fuerte entre las rutinas iniciales y su conducta posterior. Fomentar que cada niño tenga espacios para jugar sin dispositivos electrónicos mejora su bienestar general. Las familias que priorizan el movimiento juntos logran que sus hijos vean el deporte como una parte normal de su rutina diaria.