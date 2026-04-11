La modelo checa que celebró sus 61 años luciendo cuerpazo en bikini: autoaceptación y nuevos comienzos

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Saludable y bella a los 61: bienestar sobre estética

Hoy, su enfoque ha cambiado. Tras superar una cirugía bilateral de reemplazo de cadera en 2024 y ganar siete kilos en el proceso, la modelo asegura que el ejercicio ya no es una obligación estética, sino una herramienta de salud.

Embed - Paulina Porizkova on Instagram: "Bikini, beach dress and bag all from the company @lemlemofficial by my friend @liyakebede. All items from @lemlemofficial sustainably made by crafts people in Africa. Not only does the company do good, their goods are wonderful. I love the bikini and my sundress so much I’m gonna order more! #betweenjloandbettywhite #thisis61 #nofilter #sexyhasnoexpirationdate #bikini" View this post on Instagram

Aunque admitió entre risas haber intensificado sus entrenamientos recientemente, aclaró que su motivación no es simplemente lucir el traje de baño, sino prepararse para un evento vital: su próxima boda.

El amor en la madurez

Tras la muerte en 2019 de su exmarido, Ric Ocasek, Porizkova -quien también fue pareja del líder de la banda The Cars, Ric Ocasek, ha reconstruido su vida personal. En 2025 anunció su compromiso con el productor Jeff Greenstein, con quien mantiene una relación desde 2023. Según la modelo, este vínculo ha sido fundamental para consolidar su autoestima en esta sexta década de vida.

Con este mensaje, Porizkova reafirma su rol como referente del movimiento pro-aging, demostrando que la madurez puede ser la etapa de mayor libertad y reconciliación con el propio cuerpo.