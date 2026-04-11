La modelo checa Paulina Porizkova, emblemática en los años '80, es tendencia al compartir una reflexión sobre el envejecimiento y la autoestima. Con 61 años, la primera mujer de Europa Central en ser portada de Sports Illustrated posó en bikini para sus redes sociales. Su mensaje constrastó su plenitud actual con la inseguridad que sentía en a los 21.
La modelo checa que celebró sus 61 años luciendo cuerpazo en bikini: autoaceptación y nuevos comienzos
Paulina Porizkova fue uno de los rostros más conocidos de la década de los '80 a nivel mundial. Estuvo casada con Ric Ocasek, líder de la banda The Cars, y hoy cuenta sus duros años como modelo a los 21
A pesar de haber sido considerada una de las mujeres más bellas del mundo a los 21 años, Porizkova confesó que en aquel entonces se sentía profundamente vulnerable. "Mi valor personal estaba ligado exclusivamente a mi aspecto", reveló, señalando la presión de una industria que la sometía a comparaciones constantes y a estándares de perfección inalcanzables.
En el clip publicado, Porizkova modela la ropa de baño, flexiona sus músculos y luego cambia a un vestido veraniego. Si bien ha cruzado las seis décadas, la estrella se mantiene en forma con ejercicio y buena alimentación. No obstante, tampoco ha sido ajena a complejos relacionados con su imagen.
Saludable y bella a los 61: bienestar sobre estética
Hoy, su enfoque ha cambiado. Tras superar una cirugía bilateral de reemplazo de cadera en 2024 y ganar siete kilos en el proceso, la modelo asegura que el ejercicio ya no es una obligación estética, sino una herramienta de salud.
Aunque admitió entre risas haber intensificado sus entrenamientos recientemente, aclaró que su motivación no es simplemente lucir el traje de baño, sino prepararse para un evento vital: su próxima boda.
El amor en la madurez
Tras la muerte en 2019 de su exmarido, Ric Ocasek, Porizkova -quien también fue pareja del líder de la banda The Cars, Ric Ocasek, ha reconstruido su vida personal. En 2025 anunció su compromiso con el productor Jeff Greenstein, con quien mantiene una relación desde 2023. Según la modelo, este vínculo ha sido fundamental para consolidar su autoestima en esta sexta década de vida.
Con este mensaje, Porizkova reafirma su rol como referente del movimiento pro-aging, demostrando que la madurez puede ser la etapa de mayor libertad y reconciliación con el propio cuerpo.