El sueño de la Selección argentina de Hockey Subacuático: buscan sponsors para viajar al Mundial

Manuel Domínguez (22 años)

Ignacio Morcos (22 años)

Agustín Martínez (20 años)

Valentín Ariza (20 años)

Baltazar Olguín (22 años)

Pese a su corta edad, estos jóvenes no son ningunos novatos. Todos ellos ya saben lo que significa defender a camiseta de la Selección argentina. Esto sucedió en eventos como la Copa América y torneos en Colombia y Australia.

El desafío es también económico

A pesar de su nivel profesional y su pertenencia a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS), el Hockey Subacuático este sigue siendo un deporte amateur en Argentina. Esto significa que la gloria no viene acompañada de presupuesto.

Mundial Juvenil Hockey Subacuático 2026 Turquía será sede del Mundial Juvenil de Hockey Subacuático 2026.

A un puñado de semanas para que la delegación pise tierras europeas cada atleta debe costear, de su propio bolsillo, aproximadamente 4.000 dólares para cubrir pasajes, estadía, indumentaria y preparación.

Actualmente los jugadores dividen su tiempo entre entrenamientos de alta intensidad y la gestión de fondos personales: rifas y ahorros, ya que aún no cuentan con subsidios.

¿Cómo ser parte de este equipo?

El equipo argentino está buscando aliados estratégicos (empresas, marcas o padrinos particulares) que quieran unir sus valores a los del deporte.

Aquellos que estén interesados tienen la posibilidad de elegir entre el patrocinio individual de atletas específicos o realizar aportes generales al fondo común del equipo.

El contacto de prensa y sponsoreo es el siguiente: