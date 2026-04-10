El sueño de la Selección argentina de Hockey Subacuático: buscan sponsors para viajar al Mundial

Del 16 al 26 de julio de 2026 la ciudad de Gebze, Turquía, será el escenario del Campeonato Mundial Juvenil de Hockey Subacuático. Argentina dirá presente con dos selecciones: la Sub 24 masculina y la Sub 24 femenina.
La Selección argentina de Hockey Subacuático se prepara para participar del Mundial Juvenil. La delegación busca sponsors para poder viajar
Del 16 al 26 de julio de 2026 la ciudad de Gebze, Turquía, será el escenario del Campeonato Mundial Juvenil de Hockey Subacuático. Argentina dirá presente con dos selecciones: la Sub 24 masculina y la Sub 24 femenina.
Nacido originalmente como entrenamiento para buzos de la marina británica, hoy es una disciplina con más de 35 años de historia en nuestro país y 20 en la provincia de Mendoza.
Mendoza adoptó este deporte hace dos décadas. Desde entonces, se ha convertido en una plaza importante dentro del territorio argentino. En la actualidad, tras un proceso de selección de altísima exigencia, cinco atletas de nuestra provincia lograron ganarse un lugar en la Albiceleste de cara al Mundial que se avecina:
Pese a su corta edad, estos jóvenes no son ningunos novatos. Todos ellos ya saben lo que significa defender a camiseta de la Selección argentina. Esto sucedió en eventos como la Copa América y torneos en Colombia y Australia.
A pesar de su nivel profesional y su pertenencia a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS), el Hockey Subacuático este sigue siendo un deporte amateur en Argentina. Esto significa que la gloria no viene acompañada de presupuesto.
A un puñado de semanas para que la delegación pise tierras europeas cada atleta debe costear, de su propio bolsillo, aproximadamente 4.000 dólares para cubrir pasajes, estadía, indumentaria y preparación.
Actualmente los jugadores dividen su tiempo entre entrenamientos de alta intensidad y la gestión de fondos personales: rifas y ahorros, ya que aún no cuentan con subsidios.
El equipo argentino está buscando aliados estratégicos (empresas, marcas o padrinos particulares) que quieran unir sus valores a los del deporte.
Aquellos que estén interesados tienen la posibilidad de elegir entre el patrocinio individual de atletas específicos o realizar aportes generales al fondo común del equipo.
El contacto de prensa y sponsoreo es el siguiente: