Gimnasia y Esgrima visita a Platense: hora, formaciones y cómo verlo

Gimnasia y Esgrima visita este domingo desde las 15 a Platense, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López y contará con el arbitraje de Juan Pablo Loustau. Se podrá ver por TNT Sports Premium y se puede seguir en vivo por Radio Nihuil.
La última victoria del Calamar fue el 21 de febrero pasado ante Barracas Central por 1 a 0 de local, por la sexta fecha. Acumula seis partidos sin ganar en el Apertura, con dos derrotas y cuatro empates.
Historial entre Gimnasia y Esgrima y Platense
Se midieron 7 veces (6 por los viejos Nacionales y 1 por la Primera Nacional), con 4 triunfos del Lobo, 2 victorias del Calamar y un empate,
La primera ocasión que se enfrentaron fue por la 6ª fecha del Torneo Nacional de 1970, en la vieja cancha de Platense. Ganó el Lobo por 1 a 0 con gol de Víctor Legrotaglie.
El último partido en los torneos Nacionales fue el 30 de marzo de 1983 en Vicente López, por la 4° fecha del certamen. Ganó el equipo Calamar por 4-2. Los goles del Lobo fueron de Juan Gilberto Funes y Oscar Fornari.
Desde el 2019 que no se enfrentan el Lobo y el Calamar
Por la Primera Nacional se enfrentaron el 24 de febrero de 2019, con triunfo por 3 a 0 de Platense en Vicente López. Los tantos fueron de Ezequiel Gallegos, Cristian Tarragona y Nicolas Morgantini.
Probables formaciones y detalles del partido:
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Santiago Dalmasso, Felipe Bussio, Tomás Nacif, Leonardo Heredia y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Ulises Sánchez; Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Darío Franco.