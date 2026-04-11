Gimnasia y Esgrima visita a Platense: hora, formaciones y cómo verlo

franco 3 Darío Franco dirigirá su segundo partido en Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar en el estadio Ciudad de Vicente López, el mismo lugar en el que logró el pasado 11 de Octubre el histórico ascenso a Primera División, tras vencer en la final a Deportivo Madryn por penales.

Gimnasia y Esgrima platensee.

Así llega Platense

Platense viene de debutar en la Copa Libertadores con una derrota 2-0 ante Corinthians de Brasil, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha del Grupo E. El equipo dirigido por Walter Zunino viene de empatar sin goles ante Lanús en el toneo local y ocupa el décimo puesto con 15 puntos (3 triunfos, 6 empates y 3 caídas)

La última victoria del Calamar fue el 21 de febrero pasado ante Barracas Central por 1 a 0 de local, por la sexta fecha. Acumula seis partidos sin ganar en el Apertura, con dos derrotas y cuatro empates.

Historial entre Gimnasia y Esgrima y Platense

Se midieron 7 veces (6 por los viejos Nacionales y 1 por la Primera Nacional), con 4 triunfos del Lobo, 2 victorias del Calamar y un empate,

La primera ocasión que se enfrentaron fue por la 6ª fecha del Torneo Nacional de 1970, en la vieja cancha de Platense. Ganó el Lobo por 1 a 0 con gol de Víctor Legrotaglie.

El último partido en los torneos Nacionales fue el 30 de marzo de 1983 en Vicente López, por la 4° fecha del certamen. Ganó el equipo Calamar por 4-2. Los goles del Lobo fueron de Juan Gilberto Funes y Oscar Fornari.

Desde el 2019 que no se enfrentan el Lobo y el Calamar

Por la Primera Nacional se enfrentaron el 24 de febrero de 2019, con triunfo por 3 a 0 de Platense en Vicente López. Los tantos fueron de Ezequiel Gallegos, Cristian Tarragona y Nicolas Morgantini.

Probables formaciones y detalles del partido:

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Santiago Dalmasso, Felipe Bussio, Tomás Nacif, Leonardo Heredia y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Ulises Sánchez; Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Estadio: Platense.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Hora: 15.

TV: TNT Premium.