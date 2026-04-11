Las lluvias en Mendoza alcanzaron en tres meses lo que suele caer en todo un año

Tormentas más intensas y concentradas

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 59 Según un informe del Instituto Nacional del Agua, la cantidad de lluvia caída en pocos minutos es lo que provoca inundaciones de calles y otros inconvenientes. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Según el informe del INA, durante el verano se registraron lluvias acumuladas de hasta 204 milímetros en San Martín y 195 milímetros en la zona del Conicet, donde el INA posee uno de sus pluviómetros. Son valores altos para Mendoza, pero lo más llamativo es el corto período en el que se produjeron.

Los especialistas advierten que hay una tendencia cada vez más marcada hacia tormentas intensas y de corta duración. Esto significa que, en lugar de lluvias distribuidas a lo largo del tiempo, se concentran en eventos breves pero muy fuertes.

En algunos episodios de este verano, en el piedemonte se midieron caídas de hasta 5 milímetros de lluvia por minuto. Esa intensidad, poco habitual, explica por qué en pocas horas puede acumularse una gran cantidad de agua.

Este comportamiento no solo cambia la forma en que llueve en Mendoza, sino también la manera en que impacta en la vida cotidiana: calles anegadas en poco tiempo, complicaciones en el tránsito y sistemas de drenaje exigidos al máximo son parte de ese escenario.

El riesgo aluvional y el rol de las obras para contener las lluvias

Canal Cacique Guaymallén reparación La cantidad de lluvia caída en los primeros meses del año puso en marcha obras en el canal Cacique Guaymallén.

La otra cara de estas tormentas intensas es el riesgo aluvional, un fenómeno conocido en Mendoza pero que se vuelve más sensible con este tipo de lluvias concentradas.

Desde el INA señalaron que, durante este verano, el impacto fue contenido en gran medida gracias al funcionamiento de diques y presas que administra la Dirección de Hidráulica. Estas obras permitieron regular el agua y evitar daños mayores en zonas urbanas.

Sin embargo, el informe también deja una advertencia. Para reducir riesgos en el futuro, es clave mantener estas estructuras en buen estado y garantizar su funcionamiento.

A esto se suma un punto más cotidiano pero igual de importante: la limpieza de los canales urbanos. La acumulación de residuos puede obstruir el paso del agua y agravar las consecuencias de lluvias intensas.

El escenario, por ahora, no marca un récord, pero sí un cambio en la forma en que se dan las precipitaciones. Y eso, coinciden los especialistas, obliga a estar preparados.