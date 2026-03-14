En algunos puntos del Gran Mendoza el último sábado llovió más que en todo febrero

Lluvias de febrero Este fue el mapa de lluvias de febrero, según el INA.

Una lluvia que superó el registro de todo febrero

Las mediciones del INA muestran que la tormenta del sábado pasado tuvo una intensidad inusual en algunos sectores del Gran Mendoza. En la estación ubicada en el predio del Conicet, en el parque San Martín, se registraron 46,8 milímetros de lluvia en un solo día, mientras que durante todo febrero habían caído 45,8 milímetros.

Una situación similar ocurrió en la 6ª Zona de Riego, donde el acumulado del sábado alcanzó 44,5 milímetros, superando los 40,5 milímetros registrados en febrero.

También en El Peral el evento de ese día dejó más agua que todo el mes anterior: 24 milímetros frente a los 18 milímetros que habían caído durante febrero.

Estos registros muestran que, en algunas áreas puntuales, la tormenta del fin de semana pasado concentró en pocas horas una cantidad de lluvia que normalmente se distribuye a lo largo de varias semanas.

lluvia del 7 de marzo Durante la lluvia del 7 de marzo, llovió, en algunos puntos, más que en todo el mes de febrero.

Otros puntos con lluvias intensas

En otras estaciones del Gran Mendoza la tormenta también dejó acumulados importantes, aunque sin superar el total mensual de febrero.

Por ejemplo, en el dique Frías se registraron 21 milímetros durante el evento, mientras que en febrero habían caído 48 milímetros. En la estación del Instituto Nacional del Agua el sábado se midieron 32 milímetros, frente a 43 milímetros acumulados durante el mes anterior.

En Chacras de Coria, en tanto, el registro de esa jornada fue de 32 milímetros, superando ampliamente los 21 milímetros que habían caído durante febrero.

La situación meteorológica del 7 de marzo

El sábado 7 de marzo regía una alerta meteorológica en toda la provincia, y en el Gran Mendoza, la tormenta llegó y pegó con fuerza. Según los pronósticos, las precipitaciones podían ser intensas en cortos períodos y estar acompañadas por actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes de viento.

El fenómeno se hizo sentir especialmente en el Gran Mendoza, donde se registraron calles anegadas, canales colapsados y algunos derrumbes producto de la intensidad de las lluvias.

Los registros del INA permiten dimensionar el impacto de esa tormenta: en algunos puntos de la región, la cantidad de agua caída en un solo día terminó superando el acumulado de todo febrero.