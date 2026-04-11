En las profundidades donde la luz desaparece y la presión aplasta cualquier margen de error, China llevó su ambición científica hasta el límite del planeta. Un submarino especialmente diseñado descendió hasta los 10.900 metros, rozando el fondo del mundo en la Fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido del mundo.
A esa profundidad, la presión supera mil veces la que sentimos en la superficie, y cada componente del submarino debe resistir condiciones extremas durante un tiempo sostenido. En ese entorno hostil, donde el margen de maniobra es mínimo, el descenso se convierte en un ejercicio de precisión absoluta.
El submarino de China que tocó el fondo del mundo: descenso a 10.900 metros
Se trata del sumergible chino Fendouzhe, protagonista de una de las misiones más ambiciosas de los últimos años. Hasta ahora, muy pocas misiones de submarinos tripulados habían alcanzado esas profundidades. Entre ellas, el histórico descenso del batiscafo Trieste en 1960 y la expedición liderada por el cineasta y explorador James Cameron en 2012. La diferencia es que China no solo llegó, sino que busca convertir estas inmersiones en operaciones más frecuentes y científicamente productivas.
El submarino Fendouzhe fue diseñado para resistir condiciones extremas gracias a una cápsula esférica de titanio y sistemas avanzados de navegación y recolección de muestras. Durante sus descensos, los investigadores pudieron capturar imágenes, estudiar sedimentos y observar formas de vida adaptadas a un entorno que desafía toda lógica biológica conocida del mundo.
La importancia de este submarino
La importancia de estas misiones va mucho más allá del récord. Por un lado, permiten avanzar en el conocimiento científico de ecosistemas prácticamente inexplorados. Por otro, este submarino abre la puerta a la exploración de recursos minerales estratégicos presentes en el lecho marino, cada vez más relevantes en industrias tecnológicas.
Al mismo tiempo, este tipo de desarrollos refleja una competencia global silenciosa. Dominar las profundidades implica tener capacidad tecnológica, industrial y científica para operar en condiciones extremas, algo que muy pocos países pueden lograr.
En ese equilibrio entre ciencia, tecnología y estrategia, el descenso del submarino Fendouzhe no es solo una hazaña puntual. Es una señal clara de que, incluso en los rincones más oscuros del mundo, la exploración sigue avanzando y redefiniendo los límites de lo posible.