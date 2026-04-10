Copa Libertadores: las posiciones tras la derrota de Platense que completó la primera fecha

Los goles del conjunto brasileño fueron convertidos por los delanteros Kayke y Yuri Alberto, a los 7' y 25' de la segunda parte. Además, Platense terminó con diez jugadores por la expulsión directa del lateral derecho Juan Saborido, a los 34' del segundo tiempo.

platense 2 Platense no pudo con Corinthians en su debut histórico en la Copa Libertadores.

Con la derrota, el local abrió la zona E de la Copa Libertadores en el último lugar, sin unidades, mientras que el elenco brasileño encabeza el grupo con tres puntos.