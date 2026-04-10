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Copa Libertadores: las posiciones tras la derrota de Platense que completó la primera fecha

Platense perdió como local con Corinthians por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Platense no pudo con Corinthians.

Platense no pudo con Corinthians.

Platense perdió como local por 2-0 con Corinthians de Brasil y dejó una mala imagen en el partido que disputaron en Vicente López, por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Los goles del conjunto brasileño fueron convertidos por los delanteros Kayke y Yuri Alberto, a los 7' y 25' de la segunda parte. Además, Platense terminó con diez jugadores por la expulsión directa del lateral derecho Juan Saborido, a los 34' del segundo tiempo.

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Platense no pudo con Corinthians en su debut hist&oacute;rico en la Copa Libertadores.

Platense no pudo con Corinthians en su debut histórico en la Copa Libertadores.

Con la derrota, el local abrió la zona E de la Copa Libertadores en el último lugar, sin unidades, mientras que el elenco brasileño encabeza el grupo con tres puntos.

En la próxima fecha, el Calamar deberá visitar a Peñarol de Uruguay, el jueves 16 de abril a las 21:30, mientras que Corinthians será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 15, al mismo horario.

Antes, este domingo 12 a las 15, Platense recibirá a Gimnasia y Esgrima por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Embed - EL DEBUT DE PLATENSE FUE NEGATIVO Y PERDIÓ ANTE CORINTHIANS | Platense 0-2 Corinthians | RESUMEN

Las posiciones tras jugarse la primera fecha de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia y Boca fueron los únicos representantes argentinos que debutaron ganando en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras completarse la primera fecha.

  • Grupo A: Flamengo 3; Estudiantes y DIM 1; Cusco 0
  • Grupo B: Nacional, Coquimbo Unido, Universitario de Perú y Tolima 1.
  • Grupo C: Independiente Rivadavia 3; La Guaira y Fluminense 1; Bolívar 0.
  • Grupo D: Boca y Cruzeiro 3; Universidad Católica y Barcelona 0.
  • Grupo E: Corinthians 3; Peñarol y Independiente Santa Fe 1; Platense 0.
  • Grupo F: Sporting Cristal 3; Palmeiras y Junior 1; Cerro Porteño 0.
  • Grupo G: Liga de Quito y Mirassol 3; Always Ready y Lanús 0.
  • Grupo H: Universidad Central 3; Rosario Central e Independiente del Valle 1 y Libertad 0

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