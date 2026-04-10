Copa Libertadores: las posiciones tras la derrota de Platense que completó la primera fecha

Platense perdió como local por 2-0 con Corinthians de Brasil y dejó una mala imagen en el partido que disputaron en Vicente López, por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.
Platense perdió como local con Corinthians por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.
Platense perdió como local por 2-0 con Corinthians de Brasil y dejó una mala imagen en el partido que disputaron en Vicente López, por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.
Los goles del conjunto brasileño fueron convertidos por los delanteros Kayke y Yuri Alberto, a los 7' y 25' de la segunda parte. Además, Platense terminó con diez jugadores por la expulsión directa del lateral derecho Juan Saborido, a los 34' del segundo tiempo.
Con la derrota, el local abrió la zona E de la Copa Libertadores en el último lugar, sin unidades, mientras que el elenco brasileño encabeza el grupo con tres puntos.
En la próxima fecha, el Calamar deberá visitar a Peñarol de Uruguay, el jueves 16 de abril a las 21:30, mientras que Corinthians será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 15, al mismo horario.
Antes, este domingo 12 a las 15, Platense recibirá a Gimnasia y Esgrima por la fecha 14 del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia y Boca fueron los únicos representantes argentinos que debutaron ganando en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras completarse la primera fecha.