En el corazón de América del Sur, surge un proyecto que vuelve a desafiar los límites de la ingeniería moderna. Se trata de un túnel de gran escala que busca abrir una conexión permanente, eliminando las barreras naturales que históricamente han condicionado el tránsito entre ambos países.
Dos países de América del Sur apuestan por un túnel estratégico que transformará el comercio regional
América del Sur avanza en una megaobra que busca unir el Atlántico con el Pacífico. Todos los detalles
Con aproximadamente 14 kilómetros de extensión y a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, esta construcción se proyecta como un nuevo eje estratégico para la América del Sur. Su objetivo no es solo acortar distancias, sino también garantizar un corredor seguro, eficiente y operativo durante todo el año, incluso en condiciones climáticas extremas.
Dos países de América del Sur apuestan por un túnel estratégico que transformará el comercio regional
Hoy, el paso de Agua Negra solo funciona en verano debido a la nieve y las condiciones extremas, lo que obliga a desviar el tránsito hacia cruces más lejanos y saturados. Según el documento oficial del Gobierno Nacional Argentino, Chile y Argentina han acordado realizar la aplicación de la Metodología de Programas Territoriales de Integración (PTI), desarrollada en el marco de COSIPLAN-IIRSA, a un proyecto binacional: el Túnel Binacional Agua Negra
El túnel permitirá superar esas limitaciones, facilitando el movimiento de personas y mercancías, y estableciendo un corredor bioceánico estratégico entre ambos países de América Latina. La construcción cuenta con voluntad política y avances en accesos y pavimentación, tanto en Chile como en Argentina, y se espera que cuando se den las condiciones, las obras se inicien formalmente.
Como será este túnel único de América del Sur
- 14 kilómetros de túnel a más de 4.000 metros de altura
- Unirá San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con puertos chilenos del Pacífico.
- permitirá superar las restricciones climáticas que limitan el paso actual a los meses de verano.
- agilizará el transporte de mercancías y fortalecerá las exportaciones argentinas hacia Asia.
- el túnel beneficiará sectores clave como minería, agroindustria y energías renovables.
- aumentará el flujo de visitantes entre ambos países al ofrecer un cruce seguro y continuo.
- facilitará la logística y hará más eficiente el comercio binacional.
- Chile ya ha mejorado accesos y extendido pavimentación, mientras Argentina prepara el terreno político y técnico.
- la construcción proporcionará un corredor seguro frente a las condiciones extremas actuales en altura y nieve.