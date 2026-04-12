Con aproximadamente 14 kilómetros de extensión y a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, esta construcción se proyecta como un nuevo eje estratégico para la América del Sur. Su objetivo no es solo acortar distancias, sino también garantizar un corredor seguro, eficiente y operativo durante todo el año, incluso en condiciones climáticas extremas.

Túnel Binacional Agua Negra (1)

Dos países de América del Sur apuestan por un túnel estratégico que transformará el comercio regional

Hoy, el paso de Agua Negra solo funciona en verano debido a la nieve y las condiciones extremas, lo que obliga a desviar el tránsito hacia cruces más lejanos y saturados. Según el documento oficial del Gobierno Nacional Argentino, Chile y Argentina han acordado realizar la aplicación de la Metodología de Programas Territoriales de Integración (PTI), desarrollada en el marco de COSIPLAN-IIRSA, a un proyecto binacional: el Túnel Binacional Agua Negra