El regalo de Boca a River: cuántos millones recibirán los de Núñez por el pase de Adam Bareiro al Xeneize

El mercado de pases no deja de sorprender y una nueva bomba sacudió al fútbol argentino: Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo deBoca. Pero esto no es todo, ya que la transacción entre el Xeneize y Fortaleza (club en el que se desempeñaba el paraguayo), agrandará directamente las arcas de River.
El delantero paraguayo vistió la camiseta del Millonario durante la temporada 2024 y, si bien no dejó un grato recuerdo entre los hinchas, su llegad al clásico rival servirá para incrementar los ingresos de la institución de Núñez.
Sonríe River: los números de la operación
Boca cerró la compra del atacante por un total de tres millones de dólares por el 100% de su pase. Aquí es donde entra River:
El 50% del pase: cuando River vendió a Bareiro al Fortaleza de Brasil en 2025 (tras un préstamo en Qatar), conservó la mitad de sus derechos económicos.
La cifra para el Millonario: de los tres millones de dólares que desembolsará el Xeneize, 1.5 millones irán directamente a las arcas de River.
Contrato: el delantero de 29 años firmará un vínculo por tres temporadas con el equipo que hoy dirige Claudio Úbeda.
Con esta actitud el futbolista busca limpiar su imagen antes de realizarse la revisión médica para firmar como nuevo jugador de Boca. Cabe recordar que en su paso por Núñez disputó 16 partidos en los que no logró convertir goles.
Sus números en Fortaleza
Ante la lesión de Rodrigo Battaglia (operado recientemente), Boca se movió rápido para aprovechar el cupo disponible. Bareiro viene con ritmo goleador en Brasil:
31 partidos jugados
11 goles convertidos
2 asistencias
Del fiasco deportivo al negocio redondo
Si bien Adam Bareiro estuvo lejos de las expectativas generadas en su llegad al club, River no solamente logró recuperar lo invertido, sino que obtuvo un balance positivo de las negociaciones que protagonizó por el delantero.
Los números hablan de un balance positivo de 1 millón de dólares para las arcas del Millonario. El retorno de la inversión se dio en tres etapas claves, luego de haberle comprado su ficha a San Lorenzo en 4.500.000 de dólares:
Préstamo a Qatar (cesión al Al-Rayyan) - 1 millón
Venta del 50% (a Fortaleza) - 3 millonesV
Venta 50% restante a Fortaleza - 1.5 millones
Al tiempo de irse de River, Bareiro se expresó sobre su paso por uno de los grandes de nuestro país: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.