El regalo de Boca a River: cuántos millones recibirán los de Núñez por el pase de Adam Bareiro al Xeneize

El 50% del pase: cuando River vendió a Bareiro al Fortaleza de Brasil en 2025 (tras un préstamo en Qatar), conservó la mitad de sus derechos económicos.

cuando vendió a al Fortaleza de Brasil en 2025 (tras un préstamo en Qatar), conservó la mitad de sus derechos económicos. La cifra para el Millonario: de los tres millones de dólares que desembolsará el Xeneize, 1.5 millones irán directamente a las arcas de River.

Contrato: el delantero de 29 años firmará un vínculo por tres temporadas con el equipo que hoy dirige Claudio Úbeda.

Apenas se confirmó el acuerdo, el paraguayo tuvo un gesto que encendió la polémica en las redes sociales. Bareiro borró todas las fotos que tenía en Instagram con la camiseta del Millonario y, además, dejó de seguir la cuenta oficial del club.

Con esta actitud el futbolista busca limpiar su imagen antes de realizarse la revisión médica para firmar como nuevo jugador de Boca. Cabe recordar que en su paso por Núñez disputó 16 partidos en los que no logró convertir goles.

Sus números en Fortaleza

Ante la lesión de Rodrigo Battaglia (operado recientemente), Boca se movió rápido para aprovechar el cupo disponible. Bareiro viene con ritmo goleador en Brasil:

31 partidos jugados

11 goles convertidos

2 asistencias

Del fiasco deportivo al negocio redondo

Si bien Adam Bareiro estuvo lejos de las expectativas generadas en su llegad al club, River no solamente logró recuperar lo invertido, sino que obtuvo un balance positivo de las negociaciones que protagonizó por el delantero.

Los números hablan de un balance positivo de 1 millón de dólares para las arcas del Millonario. El retorno de la inversión se dio en tres etapas claves, luego de haberle comprado su ficha a San Lorenzo en 4.500.000 de dólares:

Préstamo a Qatar (cesión al Al-Rayyan) - 1 millón

Venta del 50% (a Fortaleza) - 3 millonesV

Venta 50% restante a Fortaleza - 1.5 millones

Al tiempo de irse de River, Bareiro se expresó sobre su paso por uno de los grandes de nuestro país: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.