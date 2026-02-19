El IPV entregó 155 viviendas a familias de Guaymallén que deben pagar cuotas más bajas que un alquiler

Entrega de viviendas 3 El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente y autoridades del Gobierno durante la entrega de viviendas en el barrio San Alberto III. Prensa de Gobierno

Cuotas de vivienda por debajo de lo que cuesta un alquiler

Alfredo Cornejo señaló que el acceso a la vivienda propia hoy se ve limitado por la ausencia de crédito hipotecario en el país y sostuvo que el Estado provincial busca cubrir ese vacío mediante sistemas de financiamiento directo.

“Si no está el banco, estamos nosotros”, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo al explicar el esquema aplicado para estas viviendas. Indicó que cada unidad, junto con el terreno, tiene un valor estimado cercano a los 90 o 100 millones de pesos, cifra inaccesible sin financiamiento a largo plazo.

El mandatario remarcó, además, que la cuota se calcula según los ingresos familiares verificados y que allí se concentra el subsidio estatal, ya que permite pagar un monto inferior al de un alquiler promedio. También reconoció el contexto económico adverso y afirmó que la Provincia continúa destinando recursos a vivienda pese a la recesión nacional.

Cómo son las viviendas entregadas a 155 familias

Entrega de viviendas 2 El nuevo barrio de Guaymallén. Foto: Gobierno de Mendoza

Las casas tienen una superficie cubierta aproximada de 70 m2 y fueron construidas con sistema tradicional. Cada unidad cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor y todos los servicios básicos.

El barrio incluye además obras de urbanización completas, como asfalto, veredas, cunetas, alumbrado público y arbolado, ejecutadas mediante un trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio.

Desde el IPV indicaron que la obra atravesó distintas etapas durante sus 24 meses de ejecución, con demoras iniciales vinculadas con contexto económico, aunque posteriormente se logró retomar el ritmo previsto hasta finalizar el proyecto.

Viviendas para disminuir el déficit habitacional de la provincia

Autoridades provinciales señalaron que la entrega de 155 casas en un solo acto no es habitual y destacaron que forma parte de una política de construcción de viviendas en distintos departamentos.

En Guaymallén, entre 2015 y 2024 se entregaron 1.790 viviendas y se realizaron más de 300 mejoramientos habitacionales. Actualmente hay otras 222 casas en ejecución y 145 en proceso de licitación.

El intendente Calvente valoró la urbanización del barrio y pidió a los nuevos propietarios cuidar los espacios comunes, al tiempo que destacó el crecimiento de la construcción en el departamento durante los últimos años.

Aunque desde el Gobierno provincial reconocieron que las soluciones habitacionales aún resultan insuficientes frente a la demanda existente, señalaron que el objetivo es sostener la construcción mientras no se reactive el crédito hipotecario en el país.

La entrega de viviendas en el San Alberto III sumó así nuevas familias al acceso a la vivienda propia en un contexto en el que, para muchos hogares, la cuota mensual termina siendo similar -o incluso menor- que seguir alquilando.