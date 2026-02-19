Inicio Ovación Polideportivo Vuelta de Mendoza
CICLISMO

Vuelta de Mendoza: Leandro Velardes voló hasta el Manzano Histórico y ganó la séptima etapa

Leandro Velardes, de la Muni de San Carlos, ganó la 7ª etapa de la Vuelta de Mendoza. Moyano sigue liderando la General, pero hubo cambios en sus escoltas

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Leandro Velardes se fugó y no paró hasta llegar en solitario al manzano Histórico, ganando la séptima etapa de la Vuelta de Mendoza.

La Vuelta de Mendoza, en su 50° aniversario, se corrió este jueves en el Valle de Uco, donde se impuso en el parcial el corredor de la Municipalidad de San Carlos Leandro Colo Velardes, que encarnó una oportuna escapada y sacó muy buena ventaja para llegar en solitario a la meta.

La séptima etapa de esta tradicional prueba del ciclismo argentino se corrió en los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato y la llegada fue en el paraje del Manzano Histórico, a 1.800 metros de altura, y allí Velarde empleó un tiempo extraoficial de 3 horas 35 minutos y 09 segundos. Lo escoltaron José Autran (SEP San Juan), Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos).

ciclismo-vuelta de mendoza-leandro velardes-manzano historico-01 (1)
El Colo Velardes tiró en solitario en la larga y dura subida al Manzano Histórico y ganó la 7ª etapa de la Vuelta de Mendoza.

Christian Moyano sigue liderando la Vuelta de Mendoza pero cambió el escolta

Christian Moyano, del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, conservó la malla líder tras este parcial, pero Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) llegó retrasado y perdió el segundo puesto que tenía en la clasificación general, donde pasó a ocupar ese lugar el compañero de equipo de Moyano, Fernando Contreras. Tercero están Alejandro Durán (M. Godoy Cruz), cuarto José Autran (SEP San Juan), y quinto Nico Traico.

ciclismo-vuelta de mendoza-jose autran-mario ovejero (1)
ciclismo-vuelta de mendoza-octava etapa (1)

La octava etapa se corre en el noroeste

Este viernes, la octava etapa de la Vuelta de Mendoza, recorrerá Lavalle, San Martín y Junín, para completar un total de 163 kilómetros. Tendrá largada a las 15 en la Municipalidad de Lavalle, y la llegada estará instalada en el Parque Recreativo Dueño del Sol, en Junín.

Las metas sprint estarán en ruta provincial 34, Costa de Araujo (km 63); y en el estadio Gustavo Torito Rodríguez (km 114), en carril Costa Canal Montecaseros, en San Martín.

