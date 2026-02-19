Vuelta de Mendoza: Leandro Velardes voló hasta el Manzano Histórico y ganó la séptima etapa

La séptima etapa de esta tradicional prueba del ciclismo argentino se corrió en los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Tupungato y la llegada fue en el paraje del Manzano Histórico, a 1.800 metros de altura, y allí Velarde empleó un tiempo extraoficial de 3 horas 35 minutos y 09 segundos. Lo escoltaron José Autran (SEP San Juan), Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos).

ciclismo-vuelta de mendoza-leandro velardes-manzano historico-01 (1) El Colo Velardes tiró en solitario en la larga y dura subida al Manzano Histórico y ganó la 7ª etapa de la Vuelta de Mendoza.

Christian Moyano sigue liderando la Vuelta de Mendoza pero cambió el escolta

Christian Moyano, del equipo de la Municipalidad de Guaymallén, conservó la malla líder tras este parcial, pero Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz) llegó retrasado y perdió el segundo puesto que tenía en la clasificación general, donde pasó a ocupar ese lugar el compañero de equipo de Moyano, Fernando Contreras. Tercero están Alejandro Durán (M. Godoy Cruz), cuarto José Autran (SEP San Juan), y quinto Nico Traico.