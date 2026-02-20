Torneo Apertura: Estudiantes, Belgrano y Defensa y Justicia se mantienen invictos

Estudiantes, pese a la despedida de Eduardo Domínguez, Belgrano y Defensa y Justicia conservaron su condición de invictos en el arranque de la 6ta. fecha del Torneo Apertura 2026.
El Pincha, con gol de Alexis Castro, le ganó en su cancha a Sarmiento de Junín y Domínguez se despidió de los hinchas dejando al equipo no solamente invicto sino también transitoriamente puntero de la Zona A.
El Pincha tiene la valla menos vencida del Apertura (2 goles) alcanzó los 12 puntos (3 triunfos y 3 empates) y es líder al menos hasta que juegue Vélez (11 y también invicto) aunque también puede ser alcanzado por Independiente (9 y sin derrotas).
Otro invicto de la Zona A es Defensa y Justicia después de haber conseguido un agónico empate 1 a 1 como local ante Belgrano de Córdoba.
A los 53' Lucas Zelarayán abrió el marcador para Belgrano con un verdadero golazo, poniendo al Pirata en ventaja y transitoriamente en la punta de la Zona B. Sin embargo, en el minuto 96 y cuando el Halcón jugaba con un hombre menos, llegó un penal que el ex Boca Aarón Molinas convirtió en gol para el agónico empate 1-1.
Ambos equipos siguen invictos y está terceros en sus respectivas zonas ya que Defensa (10) está debajo de Estudiantes (12) y Vélez (11) en la Zona A y Belgrano (12) iguala a Independiente Rivadavia (12) y ambos escoltan a Tigre (13 y también invicto).