Torneo Apertura: Estudiantes, Belgrano y Defensa y Justicia se mantienen invictos

Defensa y Justicia se lo empató a Belgrano sobre la hora

Otro invicto de la Zona A es Defensa y Justicia después de haber conseguido un agónico empate 1 a 1 como local ante Belgrano de Córdoba.

Embed - CON UN PENAL EN EL 96', DEFENSA SUMÓ UN EMPATE ANTE EL PIRATA | Defensa 1-1 Belgrano | RESUMEN

A los 53' Lucas Zelarayán abrió el marcador para Belgrano con un verdadero golazo, poniendo al Pirata en ventaja y transitoriamente en la punta de la Zona B. Sin embargo, en el minuto 96 y cuando el Halcón jugaba con un hombre menos, llegó un penal que el ex Boca Aarón Molinas convirtió en gol para el agónico empate 1-1.

Ambos equipos siguen invictos y está terceros en sus respectivas zonas ya que Defensa (10) está debajo de Estudiantes (12) y Vélez (11) en la Zona A y Belgrano (12) iguala a Independiente Rivadavia (12) y ambos escoltan a Tigre (13 y también invicto).