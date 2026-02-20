Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Torneo Apertura: Estudiantes, Belgrano y Defensa y Justicia se mantienen invictos

Estudiantes, pese a la despedida de Eduardo Domínguez, Belgrano y Defensa y Justicia conservaron su condición de invictos en el arranque de la 6ta. fecha del Torneo Apertura 2026.

El Pincha, con gol de Alexis Castro, le ganó en su cancha a Sarmiento de Junín y Domínguez se despidió de los hinchas dejando al equipo no solamente invicto sino también transitoriamente puntero de la Zona A.

Embed - GOL CON DEDICATORIA DE CASTRO Y TRIUNFO SUFRIDO DEL PINCHA | Estudiantes 1-0 Sarmiento | RESUMEN

El Pincha tiene la valla menos vencida del Apertura (2 goles) alcanzó los 12 puntos (3 triunfos y 3 empates) y es líder al menos hasta que juegue Vélez (11 y también invicto) aunque también puede ser alcanzado por Independiente (9 y sin derrotas).

Defensa y Justicia se lo empató a Belgrano sobre la hora

Otro invicto de la Zona A es Defensa y Justicia después de haber conseguido un agónico empate 1 a 1 como local ante Belgrano de Córdoba.

Embed - CON UN PENAL EN EL 96', DEFENSA SUMÓ UN EMPATE ANTE EL PIRATA | Defensa 1-1 Belgrano | RESUMEN

A los 53' Lucas Zelarayán abrió el marcador para Belgrano con un verdadero golazo, poniendo al Pirata en ventaja y transitoriamente en la punta de la Zona B. Sin embargo, en el minuto 96 y cuando el Halcón jugaba con un hombre menos, llegó un penal que el ex Boca Aarón Molinas convirtió en gol para el agónico empate 1-1.

Ambos equipos siguen invictos y está terceros en sus respectivas zonas ya que Defensa (10) está debajo de Estudiantes (12) y Vélez (11) en la Zona A y Belgrano (12) iguala a Independiente Rivadavia (12) y ambos escoltan a Tigre (13 y también invicto).

