Murió Rodolfo"Chango" Díaz, exministro de Trabajo de Menem y figura clave del peronismo mendocino

Este viernes falleció Rodolfo “Chango” Díaz, a los 82 años, dirigente histórico del peronismo mendocino y exministro de Trabajo de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem.
Tenía 82 años y ocupó varios cargos a nivel nacional. Será recordado como un especialista en derecho constitucional
Abogado de extensa trayectoria y referente del justicialismo en Mendoza, Díaz tuvo un rol destacado en la política nacional durante la década de 1990. En los últimos años se había mantenido alejado de la actividad partidaria y estaba enfocado en el ejercicio profesional y el asesoramiento en temas energéticos.
Nacido en Mendoza en 1943, desarrolló una carrera que combinó militancia, docencia y gestión pública. Especialista en derecho constitucional, fue profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de Cuyo y tuvo una activa producción académica paralela a su actuación política.
Su proyección nacional se consolidó en el primer mandato de Carlos Menem, cuando ocupó primero la Secretaría de Trabajo y luego el Ministerio de Trabajo entre 1991 y 1992, en un contexto atravesado por profundas reformas económicas y laborales. Su salida del gabinete se produjo en medio de diferencias internas, especialmente con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Díaz integró el grupo de dirigentes mendocinos que alcanzaron posiciones relevantes en el poder nacional durante los años noventa, junto a figuras como José Luis Manzano, Roberto Dromi y Eduardo Bauzá. Más adelante fue procurador del Tesoro de la Nación entre 1995 y 1999 y participó como convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994.
Con el paso de los años se fue retirando de la primera línea política. En la última etapa de su vida mantuvo un perfil bajo, dedicado principalmente al ámbito privado, con especialización en derecho vinculado al sector energético y petrolero. En 2007 fue incorporado como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.