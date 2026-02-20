Murió Rodolfo"Chango" Díaz, exministro de Trabajo de Menem y figura clave del peronismo mendocino

Su proyección nacional se consolidó en el primer mandato de Carlos Menem, cuando ocupó primero la Secretaría de Trabajo y luego el Ministerio de Trabajo entre 1991 y 1992, en un contexto atravesado por profundas reformas económicas y laborales. Su salida del gabinete se produjo en medio de diferencias internas, especialmente con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Díaz integró el grupo de dirigentes mendocinos que alcanzaron posiciones relevantes en el poder nacional durante los años noventa, junto a figuras como José Luis Manzano, Roberto Dromi y Eduardo Bauzá. Más adelante fue procurador del Tesoro de la Nación entre 1995 y 1999 y participó como convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994.

Con el paso de los años se fue retirando de la primera línea política. En la última etapa de su vida mantuvo un perfil bajo, dedicado principalmente al ámbito privado, con especialización en derecho vinculado al sector energético y petrolero. En 2007 fue incorporado como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.