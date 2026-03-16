De qué murió Marcelo Araujo: las causas de su fallecimiento

Es importante recordar que la salud de Araujo (cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman) se había visto seriamente comprometida desde el año 2021.

En aquel entonces, el periodista no solo atravesó un cuadro severo de COVID-19, sino que también sufrió un accidente doméstico que derivó en un proceso de largo deterioro neurológico y motriz.

Araujo fue entre otras cosas el estandarte de Fútbol de Primera, el programa que durante décadas fue el eje central de la pasión argentina. Junto a Enrique Macaya Márquez, formó la dupla más emblemática de la pantalla chica, combinando análisis táctico con un estilo de relato histriónico, audaz y sumamente entretenido.

araujo, fallecimiento Las causas del deceso de Araujo están vinculadas a una neumonía bilateral.

Tras confirmarse su muerte durante la madrugada de este lunes, las redes sociales se inundaron de mensajes de respeto y dolor. Colegas, futbolistas y clubes de la Liga Profesional recordaron a quien fuera la voz de los domingos por más de veinte años.

"Estaba sufriendo mucho" el doloroso relato de Tití Fernández

"Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que no estaba bien" declaró el reconocido periodista Tití Fernández en diálogo con la señal televisiva C5N.

Con la voz cargada de nostalgia por las miles de horas compartidas en los estadios del fútbol argentino, Fernández fue categórico a la hora de definir el inmenso legado de su compañero de dupla: "Fue el inventor del relato en TV", cerró.