Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Araujo tuvo una extensa trayectoria como periodista deportivo y se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa "Fútbol de Primera".

Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una inigualable dupla con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez.