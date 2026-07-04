Un pueblo de Europa paga 100.000 euros para que te mudes: tiene 188 habitantes y fijó claros requisitos

Mudarse a un pequeño pueblo rodeado de montañas y, además, recibir una importante ayuda económica para hacerlo ya no es solo una idea atractiva: en Italia es una realidad. Palù del Fersina, una localidad de apenas 188 habitantes ubicada en la región de Trentino-Alto Adigio, lanzó un programa para atraer nuevos vecinos y combatir la despoblación que afecta al noreste del país.
La iniciativa forma parte del plan "Revitalización de áreas geográficas en riesgo de abandono", impulsado por la Provincia Autónoma de Trento, con el objetivo de recuperar pequeñas comunidades que perdieron habitantes en las últimas décadas.
Quienes sean seleccionados podrán acceder a 20.000 euros para la compra de una vivienda y a hasta 80.000 euros destinados a remodelar o restaurar inmuebles ya construidos. En total, el beneficio económico puede alcanzar los 100.000 euros para quienes decidan comenzar una nueva vida en el pueblo.
Cuáles son los beneficios del pueblo y los requisitos para acceder
Además del incentivo económico, Palù del Fersina ofrece un entorno muy diferente al de las grandes ciudades. Sus habitantes conviven entre montañas, bosques y valles, con caminos ideales para practicar senderismo, ciclismo y otras actividades al aire libre.
Durante el invierno, el paisaje nevado convierte al pueblo en un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de la naturaleza.
Según informó la Provincia Autónoma de Trento, podrán postularse las personas que puedan comprar una casa de manera legal en Italia y que no sean residentes actuales del municipio, con excepción de quienes tengan más de 45 años.
Además, quienes reciban el beneficio deberán comprometerse a utilizar la vivienda adquirida como residencia principal durante al menos diez años o, en su defecto, alquilarla durante ese mismo período.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan revertir la pérdida de población y garantizar el futuro de una comunidad que apuesta por atraer nuevos habitantes sin perder la tranquilidad y el entorno natural que la caracterizan.
En un contexto en el que varios pueblos italianos impulsan programas similares, Palù del Fersina se suma a la lista de localidades que ofrecen incentivos económicos para revitalizar sus calles y darle una nueva oportunidad a la vida en las pequeñas comunidades rurales.