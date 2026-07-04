Un pueblo de Europa paga 100.000 euros para que te mudes: tiene 188 habitantes y fijó claros requisitos

Cuáles son los beneficios del pueblo y los requisitos para acceder

Además del incentivo económico, Palù del Fersina ofrece un entorno muy diferente al de las grandes ciudades. Sus habitantes conviven entre montañas, bosques y valles, con caminos ideales para practicar senderismo, ciclismo y otras actividades al aire libre.

Durante el invierno, el paisaje nevado convierte al pueblo en un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de la naturaleza.

Según informó la Provincia Autónoma de Trento, podrán postularse las personas que puedan comprar una casa de manera legal en Italia y que no sean residentes actuales del municipio, con excepción de quienes tengan más de 45 años.

Además, quienes reciban el beneficio deberán comprometerse a utilizar la vivienda adquirida como residencia principal durante al menos diez años o, en su defecto, alquilarla durante ese mismo período.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan revertir la pérdida de población y garantizar el futuro de una comunidad que apuesta por atraer nuevos habitantes sin perder la tranquilidad y el entorno natural que la caracterizan.

En un contexto en el que varios pueblos italianos impulsan programas similares, Palù del Fersina se suma a la lista de localidades que ofrecen incentivos económicos para revitalizar sus calles y darle una nueva oportunidad a la vida en las pequeñas comunidades rurales.